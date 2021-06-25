ГБР открыло еще одно уголовное производство против нардепа Семинского – СМИ

Агентство отмечает, что речь в производстве идет о сопровождавшемся угрозами требовании переписать на Семинского долю, эквивалентную $150 млн в частной газодобывающей компании “Нефтегаздобыча”.

По информации “РБК-Украина”, это второе уголовное производство ГБР против нардепа. О первом агентство писало 15 июня, по нему Семинскому инкриминируют присвоение части прибыли газодобывающей компании “Нефтегаздобыча” в период, когда он был главой правления этой компании – дело открыто по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой).

Оба производства расследуются по жалобе экс-нардепа и бывшего министра транспорта Николая Рудьковского.

Контекст:

Издание “Цензор.НЕТ” опубликовало расшифровки разговора Семинского с Андреем Мельником, который является подозреваемым по делу о его же похищении. В этом разговоре собеседники в том числе обсудили встречу с нардепами от ОПЗЖ Виктором Медведчуком и Нестором Шуфричем, чтобы они поучаствовали в разделе доли Рудьковского в компании “Нефтегаздобыча”.

ВИДЕОВидео: Цензор.НЕТ / YouTube

Семинский, судя по записям, опубликованным “Цензор.НЕТ”, просил Мельника дать необходимые ему показания в суде и объяснил, что суть его конфликта с Рудьковским заключается в том, что тот не отдал ему 10% акций “Нефтегаздобычи”, хотя признался, что не имел на них документов.

В феврале 2012 года Семинский выехал с работы, попал в подстроенное ДТП и был похищен неизвестными вооруженными людьми в масках. Признанный судом пропавшим без вести Семинский был освобожден в мае 2015 года. Тогда он был главой компании “Нефтегаздобыча” и после неоднократно утверждал, что заказчиком его похищения был Рудьковский. 3 марта Рудьковскому вручили сообщение о подозрении по этому уголовному производству.

Комментируя уголовное дело против себя, Рудьковский заявлял, что это – прямое вымогательство со стороны Семинского его доли в компании “Нефтегаздобыча”. По словам Рудьковского, Семинский работал наемным директором “Нефтегаздобычи”, получал высокую зарплату, однако когда выяснилось, что неэффективное управление привело компанию к крупным убыткам и долгам и ее необходимо продать, незадолго до сделки исчез. 25 февраля 2021 года СБУ заявила, что раскрыла похищение Семинского.

“Семинский говорит: если ты перепишешь [“долю в Нефтегаздобыче”], я пойду в прокуратуру, дам показания, что ты меня не воровал. Дело закроется и все. А если нет – у нас в прокуратуре все схвачено, приедешь в Украину, мы тебя посадим. До тех пор, пока не перепишешь то, что мы хотим”, – рассказывал Рудьковский в интервью Дмитрию Гордону.

Экс-министр обратился с открытым письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому, где изложил все обстоятельства этой истории – но письмо осталось без ответа.

Рудьковский заявил 10 марта, что Семинский “никогда не был собственником или акционером “Нефтегаздобычи”, но постоянно и противоправно требовал долю” в компании, угрожая заявить, что в его похищении виновен Рудьковский.

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