Лидеры ЕС поддержали продление санкций против России – журналист

По его словам, санкции за оккупацию Крыма и поддержку боевиков на Донбассе продлевают на полгода.

“Вчера вечером лидеры ЕС дали “зеленый свет” продлению на шесть месяцев экономических санкций в отношении России за аннексию Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины”, – отметил журналист.

amid all the talks about the #EUCO conclusions on #Russia last night, the EU leaders also gave green light to prolong by 6 months the economic sanctions on Russia over the annexation of #Crimea & support of separatists in eastern #Ukraine. they have been holding for 7 years now

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 25, 2021

Контекст:

Секторальные ограничительные меры были первоначально введены в июле 2014 года в связи с дестабилизирующими действиями России против Украины.

Санкции направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы экономики РФ, а также на сектор товаров двойного назначения. Они ограничивают доступ к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для некоторых российских банков и компаний и запрещают услуги финансовой помощи и посредничества для российских финансовых институтов. Также запрещается прямой или косвенный импорт, экспорт или передача любого оборудования, связанного с оборонной промышленностью; устанавливается запрет на товары двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях; ограничивается доступ России к некоторым чувствительным технологиям, которые могут быть использованы в энергетическом секторе, например при добыче и разведке нефти.

Также в отношении России действуют несколько санкционных пакетов ЕС, которые, в частности, запрещают европейским компаниям инвестировать в Крым (этот пакет был утвержден в декабре 2014 года). Европейским и основанным в ЕС компаниям запрещено покупать недвижимость или организации в Крыму, финансировать крымские предприятия или предоставлять связанные с этим услуги; европейским туроператорам запрещено предлагать отдых на оккупированном полуострове.

—