 

Уменьшение скорости и обязательная страховка: в Киеве утвердили новые нормы для самокатов

25.06.2021, 12:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По словам замглавы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Константина Усова, сейчас в Киеве 4 тыс. прокатных электросамокатов, ожидается, что до конца года их число вырастет до 7тыс.

При этом, отметил он, вопрос их использования не урегулирован на государственном законодательном уровне. Поэтому город инициировал подписание меморандума, согласно которому операторы берут на себя определенные обязательства.

Соглашение подписали представители всех семи компаний, которые сегодня предоставляют услуги проката электросамокатов в Киеве: ТМ “Вolt”, ТМ “Kiwi”, ТМ “Scroll”, ТМ “BikeNow”, TM “Zelectra”, TM “Jet” и TM “Vzhooh”.

Фото: kyivcity.gov.ua

Среди главных ограничений, установленных меморандумом – уменьшение максимальной скорости с 30-35 км/ч до 20 км/ч. В специально определенных (зеленых, пешеходных и исторических) зонах скорость должна достигать не более 14 км/ч.

Кроме этого, вводятся зоны, где будет запрещено оставлять самокаты – исторический центр, зоны вокруг военных учреждений и органов власти. Также будет введен специальный перечень зон, где программным методом запрещается передвижение самокатов, на подъезде к ним самокат будет выключаться. Среди них – Пейзажная аллея, некоторые религиозные зоны, кладбища, часть зон вокруг органов государственной власти.

Операторы взяли на себя обязательство страховать каждого пользователя в случае несчастных случаев и травм при использовании самоката. Полис должен покрывать расходы на медицинскую помощь и лечение, а также вред, причиненный имуществу третьих лиц – с покрытием от 100 тыс. гривен. Чтобы участников происшествий было легче идентифицировать, на каждый самокат с обеих сторон должен наноситься специальный номер.

Меморандум будет действовать, пока Верховная Рада не примет закон, который будет определять статус и порядок деятельности электросамокатов и других средств электромобильности. 

https://www.facebook.com/usov.ua/posts/10157734527366097

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.09 / Азербайджан заявил о ликвидации армянского полковника в Карабахе

30.03 / Власти Мали одобрили применение «Спутника V»

10.03 / Польский город прекратил сотрудничество с Тернополем из-за переименования стадиона в честь Шухевича

03.08 / Рубль вырос к доллару и евро

21.03 / Facebook разработал браслет дополненной реальности

01.02 / Трампа могут лишить части привилегий экс-президентов

08.04 / Грибы научились использовать для устранений последствий лесных пожаров

12.12 / Раскольники пытались захватить храм канонической УПЦ на Украине

21.11 / Назван необычный симптом рака легких

24.08 / В РФ решили создать систему прогнозирования пандемий на базе искусственного интеллекта

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика