Уменьшение скорости и обязательная страховка: в Киеве утвердили новые нормы для самокатов

По словам замглавы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Константина Усова, сейчас в Киеве 4 тыс. прокатных электросамокатов, ожидается, что до конца года их число вырастет до 7тыс.

При этом, отметил он, вопрос их использования не урегулирован на государственном законодательном уровне. Поэтому город инициировал подписание меморандума, согласно которому операторы берут на себя определенные обязательства.

Соглашение подписали представители всех семи компаний, которые сегодня предоставляют услуги проката электросамокатов в Киеве: ТМ “Вolt”, ТМ “Kiwi”, ТМ “Scroll”, ТМ “BikeNow”, TM “Zelectra”, TM “Jet” и TM “Vzhooh”.

Фото: kyivcity.gov.ua

Среди главных ограничений, установленных меморандумом – уменьшение максимальной скорости с 30-35 км/ч до 20 км/ч. В специально определенных (зеленых, пешеходных и исторических) зонах скорость должна достигать не более 14 км/ч.

Кроме этого, вводятся зоны, где будет запрещено оставлять самокаты – исторический центр, зоны вокруг военных учреждений и органов власти. Также будет введен специальный перечень зон, где программным методом запрещается передвижение самокатов, на подъезде к ним самокат будет выключаться. Среди них – Пейзажная аллея, некоторые религиозные зоны, кладбища, часть зон вокруг органов государственной власти.

Операторы взяли на себя обязательство страховать каждого пользователя в случае несчастных случаев и травм при использовании самоката. Полис должен покрывать расходы на медицинскую помощь и лечение, а также вред, причиненный имуществу третьих лиц – с покрытием от 100 тыс. гривен. Чтобы участников происшествий было легче идентифицировать, на каждый самокат с обеих сторон должен наноситься специальный номер.

Меморандум будет действовать, пока Верховная Рада не примет закон, который будет определять статус и порядок деятельности электросамокатов и других средств электромобильности.

https://www.facebook.com/usov.ua/posts/10157734527366097

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