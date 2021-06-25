«Вести» – «омолодили по указке из Москвы» — украинские активисты считают, что Киев был основан 2200 лет назад

Группа киевских активистов, включая историков и археологов, провела расследование и выяснила: дата возникновения Киева как города при­уменьшена на 700 лет. Как пишут «Вести», исследователи считают, что украинскую столицу специально «омолодили» по указке из Москвы, поэтому Киев нужно состарить, чтобы сделать более привлекательным для туристов. Учёные, правда, склоняются к мнению, что для этого нет оснований, но в киевской мэрии уверяют: если будут убедительные аргументы, то почему бы и нет.



Reuters

Столицу Украины решили состарить, чтобы сделать более привлекательной для туристов: 1539 лет, которые есть сейчас у Киева, хотят превратить в 2200. Как пишут «Вести», учёные, правда, склоняются к мнению, что для этого нет оснований, но в киевской мэрии уверяют: если будут убедительные аргументы, то почему бы и нет.

Как продолжает издание, группа киевских активистов, включая историков и археологов, провела собственное расследование на основании документов, которые позволили утверждать: дата возникновения Киева как города при­уменьшена на 700 лет.

«Мы провели расследование, подняли архивные документы. И теперь уверены, что в 1982 году юбилейная дата была подделана. На основании документов мы можем утверждать, что решение о возрасте Киева принималось в 1976 году советскими деятелями, и, мягко выражаясь, притянуто за уши пророссийскими историками. И Киев умышленно омолодили. В ближайшее время, надеюсь, начнем кампанию по возвращению исторической правды», — говорит «Вестям» киевская активистка, главный редактор газеты «Остров Оболонь» Аннабелла Морина.

По её словам, ключевой факт, позволяющий «состарить» Киев, — поселение на Оболони из 66 жилищ, обитатели которого жили одновременно на протяжении длительного времени.

«Археологи Иван и Анна Шовкопляс при раскопках, которые проводились на территории Оболони в 1966–1974 годы, обнаружили уникальное древнее поселение славян, которое датируется II в. до н. э. Судя по находкам, это городище с длительным заселением, в котором была некая градостроительная структура, сакральный центр, там велась торговля с Византией, существовали ремесла. То есть все признаки города. И если бы это городище учитывалось при определении даты возникновения города, то можно было бы считать, что Киеву более 2000 лет. Впрочем, для установления возраста Киева Пётр Толочко взял только Верхний город, где был найден ров V века и одно жилище пражско-корчакской культуры, таким образом уменьшил возраст Киева на 500–700 лет», — говорит «Вестям» Морина.

По её словам, есть протокол заседания Академии наук УССР 1977 года, на котором руководство Института археологии докладывает, что экспедиция Толочко в течение года изучала результаты всех археологических исследований и пришла к выводу: есть основание считать, что Киеву 1500 лет, хотя данные раскопок на Оболони уже были известны.

«Анна Шовкопляс так и не смогла добиться статуса для поселения на Оболони, большое открытие намеренно забыли», — говорит Морина.

Почётный директор Института археологии, академик НАНУ Петр Толочко объяснил «Вестям», почему при определении возраста Киева не было учтено оболонское поселение.

«Я разрабатывал эту тему ещё в 1980-е годы, все материалы опубликованы, новых фактов, которые позволили бы изменить дату Киева, не появилось. О поселении, на которое ссылаются расследователи, мы, разумеется, знали тогда. Но оно находится практически в 10 км от старого центра города и никакого отношения к возникновению Киева не имеет. Таких поселений было много: на Оболони, в районе Китаевского городища. Но когда рассматривается дата возникновения Киева, нужно учитывать, что речь о раннем Средневековье. Тогда путь в 6–10 км — это огромное расстояние. И в то время не было такой городской агломерации, которая захватывала бы в себя всё вокруг. И говорить, что какое-то оболонское поселение в песках имело отношение к Киеву, немыслимо и невозможно», — говорит «Вестям» Толочко.

«За точку отсчёта истории Киева было взято небольшое укрепление на Старокиевской горе. Мы нашли там поселение конца V — начала VI века, которое непрерывно существовало до исторического, летописного Киева. И поэтому мы посчитали возможным эту поселенческую непрерывность засчитать в начальный период истории Киева и округлить, то есть посчитать с натяжкой, до 1500 лет. Тогда так это было принято в Киеве и в Москве — академиком Борисом Рыбаковым. Хотя и тогда были, и сейчас есть недовольные люди, которые хотели, чтобы Киеву было две и даже две с половиной тысячи лет. Но это совершенно невозможно сделать. Поскольку мы же устанавливали начало не просто поселения, а городского поселения — с укреплениями, ремеслом, хотя бы небольшим, со следами дружинного пребывания», — говорит Толочко.

В то же время ряд учёных придерживаются мнения, что Киев даже моложе.

«По поводу возраста Киева существует несколько позиций. Понятно, что кто-то хочет, чтобы Киев был старше — мы тогда богаче и славнее. Но, во-первых, положительное в дате 1500 лет то, что её все-таки определили. А, точнее, назначили. А во-вторых, в плане объективности она страдает, как и все остальные», — говорит «Вестям» директор Центра археологии Киева Михаил Сагайдак.

По его словам, Киев как город образовался лишь в IX веке, то есть ему где-то 1200 лет.

«Да, Киев, равно как Константинополь или Иерусалим, всегда был привлекательным местом, где все пытались обосноваться. Такое место притяжения ещё со времён Кирилловской стоянки. Поселения, как на Оболони, были на разных территориях нынешних районов Киева. Они появлялись, развивались, затихали и умирали. Но всё это не Киев, а протогорода, контактные зоны до основания города», — говорит «Вестям» Сагайдак.

Один из упрёков Толочко как человеку, который определил дату основания Киева, — он действовал по велению Москвы. Например, Морина и её коллеги обвиняют учёного в пророссийскости: идеи Шовкопляса не прошли, поскольку якобы Москва не хотела, чтобы Киев был слишком старый на фоне её, и дата была политическим решением.

«Безусловно, дата, которую тогда «сообразили», имеет чисто конъюнктурную основу. Пётр Толочко вложил много сил, энтузиазма. Но Москва сильно повлияла на это решение. Что такое Украина 1980-х годов? Это Политбюро ЦК КПСС в Москве, ЦК Украины. Ни шага влево, ни шага вправо», — говорит Сагайдак.

Сам Толочко утверждает, что обошлось без политики.

«Я понимаю, что нам в нынешней ситуации хочется найти ещё какую-нибудь точку противостояния с Москвой, но этого не было. Академик Рыбаков несколько раз приезжал в Киев. Он согласился с нами и поддержал дату. Он ничего не навязывал. Это была полностью моя инициатива. Я разработал теоретические условия этой концепции, где было три пункта. Первый — чтобы археологические материалы находились не где-то за 10 километров, а на Старокиевской горе, где было обнаружено древнее поселение. Второй — чтобы материалы свидетельствовали о непрерывности исторического развития поселений до исторического Киева. Третий — чтобы материалы относились к тому времени, когда возможно было появление такой формы жизни, как ранний город. А у нас в славянском мире это примерно VI век. И если нас и можно в чем-то обвинять, то уж точно не в том, что мы омолодили город, а, наоборот, в некоторой натяжке возраста. Всё остальное — досужие разговоры», — уверяет Толочко.

В мэрии Киева пока не знают, как реагировать на дискуссии о возрасте города.

«Если будут серьёзные аргументы, документы, то будем обсуждать», — лаконично ответили «Вестям» в киевской мэрии.