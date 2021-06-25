Мнение: Дельта

Прошло сообщение, что ВОЗ считает, что штамм коронавируса "Дельта" (он же "индийский") вдвое заразнее обычного. По словам главного научного сотрудника ВОЗ Сумьи Сваминатан, учитывая скорость распространения, вариант "Дельта" может стать доминирующим штаммом коронавируса в мире. Возникает интересный вопрос — это плохо или не очень?

Вирус, хотя и не до конца понятно — является ли он живым организмом или какой-то переходный вид между живой и «просто» органикой, подчиняется всем эволюционным законам. На макроуровне точно. Природа в плане исполнения собственного законодательства крайне щепетильна и уж точно не манипулирует и не фальсифицирует его в угоду текущим пристрастиям.

Раз так, то задача вируса — как можно дальше распространить свой геном. Проще говоря — размножение юбер аллес. Это свойство — базовое для всех организмов и еще шире — для всех систем, которые индуцируют свою структуру в окружающее пространство, пытаясь превратить его в однородную массу таких же систем. Что, понятно, входит в противоречие с аналогичными действиями других организмов и систем. А потому даже в случае очень сильных отклонений всегда возникает обратный процесс возвращения ситуации к точке равновесия. Принцип Ле-Шательё-Брауна — великая вещь, хотя природа, возможно, называет его как-то по-своему.

Сказанное означает, что любой вирус всегда пытается найти равновесие между скоростью распространения и летальностью. Летальность вируса — базовая характеристика, которая как раз и отвечает за истребление всего, что не вирус, позволяя вирусу остаться, как Конраду Маклауду — одним-единственным среди всех.

Понятно, что вирус, будучи абсолютным паразитом, способен обеспечивать выполнение своей программы только при наличии носителей — которые с одной стороны, распространяют вирус, с другой — являются его кормовой базой. Истребление носителей входит в программу, но если это истребление начинает носить ускоренный характер, тогда вирус просто не успевает разбросать свой геном на максимально большую площадь и территорию.

Устанавливается баланс, равновесие. Между летальностью и скоростью распространения. Чем смертельнее вирус — тем короче путь его распространения. Чем он менее опасен для носителя — тем на большую территорию он может распространиться. Механизм, с помощью которого устанавливается баланс — изменчивость вируса, его способность к мутациям.

Заявлено, что в мире уже существует порядка 14 тысяч штаммов зловредного коронавируса CoV-19. Значит, идет активный поиск искомого баланса, который позволит вирусу и распространяться, и бороться за выполнение базовой установки «Должен остаться только один».

Проще говоря — для популяции летальность вируса, скорее, благо. Так как смертельный вирус просто не успевает распространиться далеко, перебив всех своих носителей. Поэтому какая-нибудь экзотика типа Эболы смертельно опасна в очаге своей вспышки, но практически не опасна для отдаленных территорий — заболевшие банально не успевают передать заболевание здоровым. А чтобы зафиксировать ситуацию, подобные экзотические болячки еще и очень чувствительны к окружающим условиям. Та же Эбола в умеренном климате чахнет и хиреет. А потому даже если зараженный уедет из Африки в Европу, то способность к заражению окружающих у него резко упадет.

Для конкретной особи, напротив, благом является скорость распространения вируса. Чем она выше, тем менее смертельно заболевание. Так как конкретно эта мутация вируса сделала выбор в пользу более широкого распространения, а не своей смертельности.

Я ни разу не вирусолог, но думаю, что общие законы эволюции систем для вирусов столь же применимы, как и к любым иным. Жизнь — это баланс. Всегда. Крайности, безусловно, бывают, но их вероятности крайне малы. И требуют наступления условий, категорически отличающихся от тех, которые мы называем «нормальными». Настолько отличающихся, что требуют возникновения своеобразных сингулярностей, то есть, положений системы, отрицающих саму суть нормы. Возможно, что когда-нибудь появится вирус, сочетающий в себе крайне длительный инкубационный период, а также летальность и вирулентность на запредельных уровнях. Заразит по-тихому всех без исключения людей, а потом, через много лет, сработает и убьет всех вообще. Но сочетание таких свойств, как мне кажется, выходит за любые понятия «нормы» и создает ту самую эволюционную сингулярность, достичь которой в обычных условиях практически невозможно. Точнее, можно — но с исчезающей вероятностью.

А пока мы точно имеем дело с нормальным, обычным и подчиняющимся всем законам эволюции вирусом. И раз так — то появление штаммов со сдвигом в сторону способности к заражению, скорее — благо. Так как такой вирус по определению должен обладать меньшими летальными свойствами. А значит — страшный и ужасный «индийский штамм» Дельта — это, скорее, неплохо. Эволюция вируса идет как надо, и он выбирает вариант остаться с нами навсегда, но при этом стать банальным и привычным ОРВИ. С несколько иными, чем, к примеру, у гриппа, свойствами, но в целом ничего выдающегося.

Не думаю, что профессиональные вирусологи этого не понимают. Даже думаю, что понимают это всё куда как лучше меня. И будь за пределами медицинской истории всё как обычно, всё и шло бы как обычно.

Но сейчас в мире творится свой собственный кризис, а потому ситуация далека от нормы. Поэтому вирус используют в немедицинских целях. А обслуга в лице докторов от политики создает обоснование, натягивая немедицинские цели на медицинскую терминологию.

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