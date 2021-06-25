В Казани мужчина заперся в квартире и угрожает взорвать гранату из-за мусора
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Мужчина закрылся в квартире в Казани и угрожает взорвать гранату, сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.
«Поступила информация о том, что на улице Рихарда Зорге, 77, в Казани мужчина заперся в квартире и угрожает взорвать гранату. На место происшествия выехал прокурор Приволжского района города Казани Артур Шарипов. Обстоятельства инцидента выясняются», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Как информирует «Говорит Москва», 44-летний Айрат Абдюшев проживает на съемной квартире и сильно захламил ее. Инцидент возник после того, как хозяйка жилья вместе с приставами пришли к Абдюшеву.
Сейчас готовится штурм. Известно, что мужчина находится внутри вместе с сожительницей.
«По предварительным данным, мужчина страдает психическим расстройством. Он неоднократно был замечен уносящим домой мусор с городских свалок», – сказал источник в правоохранительных органах.
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