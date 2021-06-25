 

Семь стильных летних образов, которые идеально смотрятся на молодых девушках

25.06.2021, 11:32, Разное
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Идеальный гардероб на лето можно быстро создать из самых простых базовых вещей, которые обычно всегда есть в шкафу. Или докупить, если не хваетает чего-то самого необходимого. Вот 7 беспроигрышных летних образов, которые выглядят безупречно на молодых девушках.

Футболка с джинсовыми шортами и балетками

Этот наряд шикарен без каких-либо аксессуаров, но его отлично дополняют забавный пояс и сумка-корзина (на главном фото).

Майка с белыми джинсами и кроссовками

Отличный и очень удобный комплект для жарких летних дней. Оригинальные солнцезащитные очки и большая сумка идеально вписались в образ.

Платье с принтом и сандалии на плоской подошве

Платье в горошек и сандалии на плоском ходу – беспроигрышный вариант.

Топ, джинсы и мюли

Топы вновь вернулись в моду, и нет ничего лучше, чем надевать их летом с джинсами и мюли на небольших каблуках.

Рубашка на пуговицах с шортами и сандалиями

Струящиеся трусы-боксеры – лучшее решение для летнего сезона. Один из способов их носить – комбинировать с рубашкой большого размера на пуговицах.

Футболка оверсайз, брюки с принтом и сандалии

Чтобы получить безупречный летний комплект, нужно соединить свободную футболку и красивые штаны в пижамном стиле и просто добавить черные сандалии с ремешками.

Белый топ и джинсы

Белый топ и джинсы – классическое сочетание. И тут даже необязательно надевать обувь.



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