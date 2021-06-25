Легкая вещь для свежего образа: с чем носить рубашки из шамбре женщинам за 40 (советы с примерами)
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Рубашки из ткани шамбре весьма популярны в последнее время. Многие женщины любят их носить, но не каждая знает, как правильно сочетать эту вещь с другими предметами своего гардероба. Сегодня вы узнаете, с чем носить рубашки из шамбре женщинам в возрасте после 40 (ниже приведены советы с примерами).
Старые добрые джинсы
Если вы поклонница простых и повседневных нарядов, то качественная пара джинсов сослужит вам хорошую службу. Помимо того, что они такие универсальные, они еще и очень удобные!
Совет: выберите джинсы на тон темнее, чем ваша рубашка из шамбре, чтобы создать чистый, но не слишком монохромный образ. Вы можете дополнить наряд белыми кроссовками или туфлями-лодочками для более шикарного вида. Или выберите эспадрильи, чтобы придать дополнительный лоск.
Еще можете подумать об идеально подходящей для прогулок по пляжу шелковой юбке с декоративным цветочным принтом, подолом с высоким вырезом и поясом со стразами для ослепительного завершающего штриха.
Королева бохо
Хотите что-нибудь оригинальное? Цыганская юбка будет в самый раз для воплощения в жизнь вашей фантазии в стиле бохо. Узоры дополнят ансамбль.
Совет: если вы выбираете вещь, украшенную узорами, убедитесь, что акценты соответствуют цвету вашей рубашки из шамбре, чтобы избежать безвкусицы.
Удобный шик
Все любят наряды в уличном стиле, которые могут превратиться в непринужденную одежду для отдыха. Джоггеры – лучший низ для джинсового верха, если вы стремитесь к повседневному образу.
Совет: вы также можете попробовать мешковатые штаны, брюки-кюлоты и спортивные легинсы. Добавьте немного изюминки, выбрав рубашку из шамбре с пышными рукавами и оборками.
Умный casual
Женщине необходим наряд, который может подойти и для работы, и для отдыха. С блейзером вы сумеете в один миг превратиться из обычной дамы в деловую красотку.
Совет: откажитесь от черных пиджаков и выберите бежевый блейзер или жакет с рисунком. Это сделает ваш наряд более стильным и менее официальным.
Безотказный белый
Обратите внимание на белый цвет. В таком оттенке хорошо смотрятся джинсы или брюки.
Совет: узнайте, какая форма подходит вашему типу телосложения. Белые джинсы иногда могут выглядеть слишком вызывающими, но при правильном силуэте они превратятся в удачный выбор, о котором вы не пожалеете.
Цвет металлик
Отправляетесь на званый ужин или веселую вечеринку? Ослепите всех присутствующих с помощью юбки в цвете металлик длины макси. Она идеально подходит для модниц, которые любят выделяться.
Совет: выберите более темную рубашку из шамбре к такой юбке, чтобы каждый оттенок мог служить дополнением. Наденьте аксессуары в той же цветовой гамме.
Животный принт
Идеальный наряд для женщины старше 40 лет должен быть одновременно соблазнительным и стильным. Примером могут послужить животные принты.
Совет: наденьте юбку с узорами гепарда или полосами зебры. Укороченные брюки – тоже отличная альтернатива.
Хулиганский стиль
Типичная рубашка из шамбре с длинными рукавами может стать скучной. Попробуйте завязать ее края. Это придаст вам немного хулиганский вид.
Совет: расстегните две пуговицы, завяжите нижние углы двойным узлом, и все готово!
Уютное дополнение
Вы в игривом настроении для облегающего платья, но слишком застенчивы, чтобы показать свои изгибы? Превратите рубашку в шикарный кардиган.
Совет: выбирайте более свободный крой, чтобы чувствовать себя уютнее.
Вязаная вещь
Ансамбли часто удачно дополняются вещами, связанными крючком. Добавьте немного уюта в свой джинсовый образ с помощью любимой вязаной вещи.
Совет: если вы носите легкую блузку, кардиган нейтрального цвета поможет сделать образ более ярким и молодежным.
Полоски и горошек
Не бойтесь использовать красивые розовые и голубые цвета в своих юбках. Узоры, такие как полоски и горошек, отлично подходят для этого вида одежды.
Совет: поэкспериментируйте с различными разрезами юбок. Вы можете выбрать макси, хай-лоу или даже мини. Носите любую длину, которая позволит вам чувствовать себя стильно и уверенно.
Классический v-образный вырез
Если есть настроение, одевайтесь так, как будто вам 20 лет. Сделать это особенно легко с помощью магии v-образного выреза. Такая рубашка из шамбре украсит любую модницу.
Совет: придерживайтесь обычного v-образного выреза для чего-то повседневного, или выберите более глубокий вариант, если хотите получить что-то более вечернее и нарядное.
Джинсовая ткань
Джинсовая ткань – это культовый модный тренд, который никогда не исчезнет. Это один из наших любимых стилей в истории из-за его уникального монохромного колорита.
Совет: помимо привычных джинсов и узких брюк ваша рубашка из шамбре будет очень хорошо смотреться и с джинсовой юбкой.
Сезон шорт
Шорты обладают юношеской привлекательностью в сочетании с любым топом, включая рубашку из шамбре. Это веселый и кокетливый подход к повседневному летнему наряду.
Совет: избегайте экстремального мини и выбирайте более подходящую по возрасту длину, такую как чино, капри, шорты с широкими штанинами и тому подобное.
Переходите к легинсам
У кого в шкафу нет легинсов? Это стильная базовая вещь, которая способна дополнить множество нарядов. Кроме того, легинсы соответствуют модным тенденциям и подходят для любого возраста.
Совет: не ограничивайтесь обычными хлопчатобумажными моделями. Выйдите из своей зоны комфорта и попробуйте искусственную кожу или несколько цветочных принтов.
Как видите, вариантов для рубашки из шамбре очень много, выбирайте любой, который вам больше по нраву, и никогда не бойтесь экспериментировать.
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