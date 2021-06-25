Легкая вещь для свежего образа: с чем носить рубашки из шамбре женщинам за 40 (советы с примерами)

Рубашки из ткани шамбре весьма популярны в последнее время. Многие женщины любят их носить, но не каждая знает, как правильно сочетать эту вещь с другими предметами своего гардероба. Сегодня вы узнаете, с чем носить рубашки из шамбре женщинам в возрасте после 40 (ниже приведены советы с примерами).

Старые добрые джинсы

Если вы поклонница простых и повседневных нарядов, то качественная пара джинсов сослужит вам хорошую службу. Помимо того, что они такие универсальные, они еще и очень удобные!

Совет: выберите джинсы на тон темнее, чем ваша рубашка из шамбре, чтобы создать чистый, но не слишком монохромный образ. Вы можете дополнить наряд белыми кроссовками или туфлями-лодочками для более шикарного вида. Или выберите эспадрильи, чтобы придать дополнительный лоск.

Еще можете подумать об идеально подходящей для прогулок по пляжу шелковой юбке с декоративным цветочным принтом, подолом с высоким вырезом и поясом со стразами для ослепительного завершающего штриха.

Королева бохо

Хотите что-нибудь оригинальное? Цыганская юбка будет в самый раз для воплощения в жизнь вашей фантазии в стиле бохо. Узоры дополнят ансамбль.

Совет: если вы выбираете вещь, украшенную узорами, убедитесь, что акценты соответствуют цвету вашей рубашки из шамбре, чтобы избежать безвкусицы.

Удобный шик

Все любят наряды в уличном стиле, которые могут превратиться в непринужденную одежду для отдыха. Джоггеры – лучший низ для джинсового верха, если вы стремитесь к повседневному образу.

Совет: вы также можете попробовать мешковатые штаны, брюки-кюлоты и спортивные легинсы. Добавьте немного изюминки, выбрав рубашку из шамбре с пышными рукавами и оборками.

Умный casual

Женщине необходим наряд, который может подойти и для работы, и для отдыха. С блейзером вы сумеете в один миг превратиться из обычной дамы в деловую красотку.

Совет: откажитесь от черных пиджаков и выберите бежевый блейзер или жакет с рисунком. Это сделает ваш наряд более стильным и менее официальным.

Безотказный белый

Обратите внимание на белый цвет. В таком оттенке хорошо смотрятся джинсы или брюки.

Совет: узнайте, какая форма подходит вашему типу телосложения. Белые джинсы иногда могут выглядеть слишком вызывающими, но при правильном силуэте они превратятся в удачный выбор, о котором вы не пожалеете.

Цвет металлик

Отправляетесь на званый ужин или веселую вечеринку? Ослепите всех присутствующих с помощью юбки в цвете металлик длины макси. Она идеально подходит для модниц, которые любят выделяться.

Совет: выберите более темную рубашку из шамбре к такой юбке, чтобы каждый оттенок мог служить дополнением. Наденьте аксессуары в той же цветовой гамме.

Животный принт

Идеальный наряд для женщины старше 40 лет должен быть одновременно соблазнительным и стильным. Примером могут послужить животные принты.

Совет: наденьте юбку с узорами гепарда или полосами зебры. Укороченные брюки – тоже отличная альтернатива.

Хулиганский стиль

Типичная рубашка из шамбре с длинными рукавами может стать скучной. Попробуйте завязать ее края. Это придаст вам немного хулиганский вид.

Совет: расстегните две пуговицы, завяжите нижние углы двойным узлом, и все готово!

Уютное дополнение

Вы в игривом настроении для облегающего платья, но слишком застенчивы, чтобы показать свои изгибы? Превратите рубашку в шикарный кардиган.

Совет: выбирайте более свободный крой, чтобы чувствовать себя уютнее.

Вязаная вещь

Ансамбли часто удачно дополняются вещами, связанными крючком. Добавьте немного уюта в свой джинсовый образ с помощью любимой вязаной вещи.

Совет: если вы носите легкую блузку, кардиган нейтрального цвета поможет сделать образ более ярким и молодежным.

Полоски и горошек

Не бойтесь использовать красивые розовые и голубые цвета в своих юбках. Узоры, такие как полоски и горошек, отлично подходят для этого вида одежды.

Совет: поэкспериментируйте с различными разрезами юбок. Вы можете выбрать макси, хай-лоу или даже мини. Носите любую длину, которая позволит вам чувствовать себя стильно и уверенно.

Классический v-образный вырез

Если есть настроение, одевайтесь так, как будто вам 20 лет. Сделать это особенно легко с помощью магии v-образного выреза. Такая рубашка из шамбре украсит любую модницу.

Совет: придерживайтесь обычного v-образного выреза для чего-то повседневного, или выберите более глубокий вариант, если хотите получить что-то более вечернее и нарядное.

Джинсовая ткань

Джинсовая ткань – это культовый модный тренд, который никогда не исчезнет. Это один из наших любимых стилей в истории из-за его уникального монохромного колорита.

Совет: помимо привычных джинсов и узких брюк ваша рубашка из шамбре будет очень хорошо смотреться и с джинсовой юбкой.

Сезон шорт

Шорты обладают юношеской привлекательностью в сочетании с любым топом, включая рубашку из шамбре. Это веселый и кокетливый подход к повседневному летнему наряду.

Совет: избегайте экстремального мини и выбирайте более подходящую по возрасту длину, такую как чино, капри, шорты с широкими штанинами и тому подобное.

Переходите к легинсам

У кого в шкафу нет легинсов? Это стильная базовая вещь, которая способна дополнить множество нарядов. Кроме того, легинсы соответствуют модным тенденциям и подходят для любого возраста.

Совет: не ограничивайтесь обычными хлопчатобумажными моделями. Выйдите из своей зоны комфорта и попробуйте искусственную кожу или несколько цветочных принтов.

Как видите, вариантов для рубашки из шамбре очень много, выбирайте любой, который вам больше по нраву, и никогда не бойтесь экспериментировать.