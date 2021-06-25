Ченнинг Татум впервые за долгое время показал подросшую дочь

В конце мая – 31 числа – дочери голливудского актера Ченнинга Татума исполнилось 8 лет. 41-летний Татум воспитывает Эверли вместе с бывшей женой Дженной Дьюэнн, и, по соглашению об опеке, видится с дочкой по строгому регламенту. Неудивительно, что время, проведенное с Эверли, так важно для актера. И каждый раз он пытается придумать для девочки что-то новое и интересное. Вчера вместе с дочерью звезда “Шага вперед” наблюдал за полнолунием на берегу океана. Об этом он рассказал на своей Instagram-странице, впервые за долгое время опубликовав фото, на котором видно лицо подросшей дочери.

Малышка, ты мое все! Ты мой мир и мое сердце. Видите полнолуние на этом фото? Нам рассказали легенду о русалке, которые появляется при полной луне. И мы побежали в воду искать ее, играли светящимися палочками, привлекая ее внимание. Ты сказала, что дотронулась до лысой русалки и увидела ее хвост. Ха-ха, однажды ты прочтешь это и надеюсь, рассмеешься. Мы весело проводим время, – подписал фото Ченниг.

Ченниг Татум с дочкой Эверли

Напомним, в апреле 2020 года бывшие супруги Ченнинг Татум и Дженна Дьюэнн, которая незадолго до этого во второй раз стала мамой, пришли к соглашению об совместной опеке над Эверли. Селебрити, оформившие развод в 2018-м, составили детальное расписание встреч с дочкой. Так, она теперь живет у мамы с понедельника по среду, а у папы – со среды по пятницу. Выходные же проводит по очереди то у Дженны, то у Ченнинга. Также родители включили в график свои отпуска: они согласились по очереди брать ее с собой в поездки в летнее время сроком до 10 дней.

В документе упоминалось и о социальных сетях: Татум и Дьюэнн приняли решение не публиковать ее фото и не упоминать в постах, которые потенциально могли бы принести им дополнительный доход или лайки. Единственным “белым” пятном в расписании остался день рождения Эверли. Пока что они постановили, что поделят этот день пополам, если не смогут договориться об общем празднике.

Учитывая их трепетное отношение к публичности их общей дочери, неизвестно, как Дженна отнеслась к публикации фото Эверли в аккаунте бывшего мужа.

Ченниг Татум и Дженна Дьюэнн