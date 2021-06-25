 

Будущее певицы МакSим показал цифровой анализ

25.06.2021, 11:14, Разное
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Нумеролог Элена Гамаюн составила цифровой анализ, показывающий будущее российской певицы МакSим. Сейчас многие коллеги и фанаты переживают за судьбу знаменитости, находящейся в медикаментозной коме.
Отмечается, что тяжелое состояние у МакSим могло развиться на фоне сильного переутомления. Этому факт, скорее всего, верный, поскольку артистка выступать на сцене, несмотря на ухудшающиеся самочувствие. Специалист подчеркнула, что у исполнительницы снизился иммунитет, поэтому она заболела. В матрице судьбы у певицы находится колесо удачи. Это значит, что в дальнейшем ситуация будет зависеть сугубо от фортуны.

По словам нумеролога, популярная артистка должна самостоятельно справиться с последствиями пневмонии. В матрице отсутствуют цифры, которые бы свидетельствовали о печальном исходе. В то же время существует вероятность прерывания карьеры из-за болезни, этот факт отражен в секторе денег.

Сложившейся ситуации не было бы, если бы МакSим более внимательнее относилась к своему здоровью. Нумеролог охарактеризовала артистку как сильного, яркого, талантливого и энергичного человека. Она потратила слишком много сил на работу, поэтому и заболела.

Источник: riafan.ru



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