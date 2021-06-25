С начала года ГФС обеспечила возмещение более 782 млн грн причиненного государству ущерба – Мельник

“Часть украинского бизнеса использует различные схемы уклонения от уплаты налогов, пользуется услугами центров минимизации налогов и, к сожалению, продолжает работать в тени. В борьбе с этим явлением ГФС использует комплексный, системный подход и продолжает активную работу, направленную на борьбу с теневым сектором экономики. Создание конкурентных, равных, прозрачных и понятных условий на рынке для легального бизнеса является нашим приоритетом, а существование тени недопустимо. Обеспечение конкурентной среды для бизнеса и детенизация будут способствовать увеличению поступлений в государственный бюджет. Для нас не существует преград в борьбе с тенью. ГФС продолжит отстаивать интересы государства до начала деятельности Бюро экономической безопасности Украины”, – написал Мельник.

https://www.facebook.com/V.Melnik.official/posts/193627469358331

Контекст:

Кабмин на заседании 12 мая принял постановление о создании Бюро экономической безопасности.

В новом ведомстве будет работать 4 тыс. человек, его директора должны выбрать на открытом конкурсе. Он будет назначаться Кабмином по представлению премьер-министра

Документы претендентов на должность директора БЭБ начали принимать 16 июня, крайний срок подачи – 20.00 7 июля.

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