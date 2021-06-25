В “Европейской солидарности” отреагировали на заявление Зеленского о том, что Порошенко зарабатывал на смерти военных

В “Европейской солидарности” расценили заявления Зеленского как “хамские выпады в адрес лидера оппозиции и пятого президента”.

“Господин Зеленский, проснитесь, Порошенко уже более двух лет не президент. Война продолжается. Может, пора у себя заробитчан поискать? Давно пора отвечать за свои нелепые действия и преступное бездействие. За 150 тыс. умерших от коронавируса, по данным Национальной академии наук, потому что Минздрав по вашим указаниям эту трагическую статистику снизил втрое. За разграбление “антиковидного фонда” и большое “крадівництво”. За разрушенную международную коалицию в поддержку Украины”, – говорится в заявлении партии.

В партии добавили, что заявления, озвученные Зеленским во время интервью телеканалу “1+1”, “являются ложью от первого и до последнего слова”.

Контекст:

24 июня на телеканале “1+1” вышло часовое интервью президента Украины Владимира Зеленского, в рамках которого глава государства заявил, что Порошенко вместе с нардепом от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктором Медведчуком “зарабатывали на войне”. Президент добавил, что его предположение о сотрудничестве Порошенко и Медведчука основано на фактах и информации, которую он имеет.

Порошенко был президентом Украины в 2014–2019 годах. С 2019 года является народным депутатом от “Европейской солидарности”.

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