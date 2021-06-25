“Ненормальная ситуация”. Зеленский оценил отношения между Тараном и Хомчаком

Речь об этом зашла при обсуждении отношений президента с украинскими военными.

“Я такой же, как они, я хочу быть среди них, я хочу помогать. Я лезу в детали, я называю это микроменеджментом в армии, к сожалению. Поэтому я действительно недоволен многими вещами, которые есть в армии”, – сказал Зеленский.

Журналистка спросила его, касается ли вопрос “о микроменеджементе” Тарана и Хомчака.

“Также”, – ответил глава государства.

Он согласился, что это “ненормальная ситуация”, и косвенно подтвердил, что ситуация еще в развитии.

Журналистка спросила, когда ситуации с Хомчаком и Тараном “будет положен конец”.

“Поймите, у нас идет война, и нам нужна стабильная ситуация в армии и Министерстве обороны. Есть ошибки, они их исправляют. Если они все не исправят, будет другая беседа”, – объяснил Зеленский.

Контекст:

В конце января в СМИ появилась информация о конфликте между министром обороны с одной стороны и главнокомандующим и командующим Воздушными силами ВСУ с другой. Журналисты выяснили, что Таран вынес строгие выговоры генералам ВСУ в связи с перевозкой специального груза в Руанду из Болгарии, генералы обратились в суд. Руководство Минобороны настаивало, что давать согласие на частные перевозки с помощью военных самолетов должен лично министр, а в Генштабе и Воздушных силах утверждали, что такие перелеты позволяют тренировать пилотов и никакие согласования не нужны.

По данным главреда издания “Цензор.НЕТ” Юрия Бутусова, Таран и Хомчак не разговаривали несколько месяцев, с октября 2020-го, а их ведомства “вели между собой настоящие битвы”, которые касались военных контрактов. Бутусов утверждал, что по материалам Тарана Государственное бюро расследований открыло серию уголовных дел против командования ВСУ.

По данным “Бабеля”, конфликт улаживал лично президент.

В феврале Таран и Хомчак дали совместную пресс-конференцию, на которой заявили, что Минобороны и ВСУ едины в понимании необходимости усиления обороноспособности государства, и подчеркнули, что противоречий между ними нет.

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