Евросовет открыт к “избирательному взаимодействию” с Россией, но готовит дополнительные санкции

“Европейский Совет подтверждает открытость Европейского Союза для избирательного взаимодействия с Россией в областях, представляющих интерес для ЕС”, – говорится в сообщении.

Еврокомиссии и верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю предлагается разработать конкретные варианты, включая условия и рычаги воздействия в этом отношении, по таким темам, как климат и окружающая среда, здоровье, а также отдельные вопросы внешней политики и безопасности, включая Сирию, Ливию и ядерную сделку с Ираном.

“В этом контексте Европейский Совет изучит форматы и условия диалога с Россией”, – отметили в ЕС.

В то же время в Евросовете подчеркнули необходимость твердого и скоординированного ответа со стороны ЕС “на любые дальнейшие злонамеренные, незаконные и подрывные действия со стороны России” с использованием всех инструментов, какие есть у ЕС. “С этой целью Европейский совет также предлагает Комиссии и верховному представителю представить варианты дополнительных ограничительных мер, включая экономические санкции”, – отмечается в заявлении.

В Евросовете назвали ключевое условие для любого существенного изменения позиции ЕС: Россия должна полностью взять на себя ответственность за обеспечение полного выполнения Минских соглашений.

Отдельным пунктом в части заявления, посвященной России, упомянуто “установление истины, справедливости и ответственности за жертв крушения MH17”.

Евросовет также снова осудил ограничения основных свобод в России и “сужение пространства для гражданского общества”.

Контекст:

Контакты официального Брюсселя с Кремлем были заморожены после аннексии Крыма в 2014 году.

В отношении России действует несколько санкционных пакетов Евросоюза. Часть из них связана с посягательством на территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины. Кроме того, ЕС вводил санкции против граждан РФ и российских организаций за кибератаки и арест Навального.

23 июня СМИ сообщили о желании канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Путина на саммит лидеров стран ЕС. На следующий день Меркель заявила, что Евросоюз “должен искать прямой контакт с Россией и российским президентом”.

Заявление Меркель поддержали Макрон и канцлер Австрии Себастьян Курц, однако практически половина стран-членов ЕС выразила резкое неодобрение этой идеи.

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