Разумков считает, что вопрос оккупированного РФ Донбасса нельзя вынести на референдум

Президент Владимир Зеленский в интервью каналу “1+1”, вышедшем 24 июня, заявил, что Украина уже перешла к плану Б по урегулированию конфликта на Донбассе. Он предусматривает полное расторжение отношений “в том или ином виде” с ОРДЛО в случае отсутствия договоренностей по урегулированию конфликта.

“Я считаю, что этот план может быть, но решение о его запуске должен принимать народ Украины. Поэтому, когда я говорил, что для нас очень важно уметь выражать свое мнение и решение, что нужен закон о референдуме, это одна из причин”, – отмечал Зеленский.

По словам Разумкова, президент говорил о возможности того, что на какой-то промежуток времени процесс по Донбассу будет заморожен.

“Там речь шла об отмежевании, потому что согласно принятому закону, изменения территориальной целостности или вопросы, которые выносятся на референдум, связанные с территориальной целостностью, невозможны. Мы просто физически их вынести не сможем… История об отделении – не работающая, я уверен, что украинский народ точно не поддержит любые вопросы, связанные с тем, что мы потеряем Крым или часть украинского Донбасса”, – сказал спикер парламента.

В то же время Разумков уверен, что, если Украина заморозит процесс по урегулированию конфликта на Донбассе, то вернуть его “будет еще тяжелее”.

Контекст:

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

О готовности строить стену между временно оккупированным Донбассом и подконтрольной Киеву территорией, говорил глава Офиса президента Андрей Ермак (тогда был помощником Зеленского) перед саммитом “Нормандской четверки” в Париже 5 декабря 2019-го. Он говорил, что это возможно, если переговоры в нормандском формате в Париже будут безуспешными.

Позже глава фракции “Слуга народа” в Верховной Раде Давид Арахамия назвал метафорой слова Ермака о стене на Донбассе. “Это наихудший сценарий из тех, которые рассматриваются”, – уточнил он.

9 декабря 2019 года состоялся саммит лидеров “Нормандской четверки”. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично.

Зеленский заявлял, что его команда не будет ждать еще пять лет, чтобы разрешить военный конфликт на Донбассе. План Б по урегулированию ситуации на Донбассе – это “стена”, которая будет означать, что на территории ОРДЛО будет уже не Украина, а “что-то другое”.

Уже в ноябре 2020 года спикер украинской делегации в трехсторонний контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Арестович говорил, что ключевой тезис альтернативного плана, который обсуждается неофициально, – введение миротворцев на временно оккупированные территории.

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