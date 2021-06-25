Energetyka24 – заморозку «Северного потока — 2» США положили на алтарь примирения с Германией

Сразу было понятно, что Байден нацелен на тёплые отношения с Берлином, некую перезагрузку, поэтому следовало ожидать, что на алтарь этого примирения будут положены санкции в отношении «Северного потока — 2», пишет польский журналист Даниэль Чижевский. На портале Energetyka24 он объясняет, что последовавший за саммитом Байден — Путин визит Блинкена в Берлин фактически изменил энергетический баланс в Европе и заложил основу для преобладания РФ на газовом рынке.



Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Германию в среду для встречи с канцлером Ангелой Меркель и министром иностранных дел Хайко Маасом. Его визиту предшествовал саммит президентов США и России, а следовательно, и послабление позиции Вашингтона по «Северному потоку — 2». Это уже второй визит Блинкена в Европу всего за семь дней, до этого он сопровождал президента Байдена в ходе встреч лидеров на саммитах G7 и НАТО. Во время пресс-конференции глава Госдепа заявил, что российско-немецкий проект газопровода «Северный поток — 2» угрожает безопасности Украины, пишет на портале Energetyka24 польский журналист Даниэль Чижевский.

В статье он обращает внимание на то, что, по всей видимости, как Байден, так и Блинкен не видят никакого противоречия между постоянными заявлениями — «Северный поток — 2» представляет собой угрозу энергетической безопасности Европы — и снисходительным подходом к этому газопроводу. По мнению автора, поступая таким образом, они просто хотят подыграть Германии.

Более того, Чижевский пишет, что в отношениях на линии Берлин — Вашингтон наблюдается явное оживление, особенно потому, что канцлер Германии Ангела Меркель в последний раз в этой роли, 15 июля планирует нанести визит в столицу США. Такой подход полностью противоположен подходу предыдущей администрации Дональда Трампа, который без каких-либо колебаний ввёл жёсткие санкции в отношении «Северного потока — 2», тем самым заморозив его строительство на целый год. «Однако почти с самого начала было понятно, что Байден захочет иметь более тёплые отношения с Берлином, некую перезагрузку. Имелись опасения насчёт того, что санкции в отношении «Северного потока — 2» и заморозка строительства газопровода будут положены на алтарь этого примирения», — сожалеет он.

Журналист объясняет, что с приходом нового хозяина в Белый дом изменилась вся философия отношения к Берлину, потому что Трамп относился к немцам, по крайней мере, как к ненадёжному партнёру, и воспринимал его как некую угрозу, особенно наблюдая за его сделками с Москвой. Байден, напротив, хочет сотрудничать плечом к плечу с Берлином, чтобы создать баланс сил в Европе и доверить ему контроль над «Северным потоком — 2», который ещё в будущем может оказаться весьма проблемным. Именно поэтому, несмотря на постоянные заверения Белого дома в том, что «Северный поток — 2» вреден для Европы, президент США сделал шаг назад и ослабил санкции таким образом, чтобы газопровод всё-таки можно было достроить и, по всей видимости, запустить в эксплуатацию. Будущий пересыл газа из РФ в Германию полностью изменит энергетический баланс в Европе и заложит основу господства РФ в этой сфере на последующие десятилетия, резюмирует на портале Energetyka24 польский журналист Даниэль Чижевский.