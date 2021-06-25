 

Под Красноярском водителя скорой ранили выстрелом в затылок

25.06.2021, 11:04, Разное
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В ночь на 22 июня водитель скорой помощи закрывал свой гараж в городе Назарово Красноярского края, когда неожиданно кто-то в упор выстрелил ему в затылок. Пуля прошла по касательной и черепа не задела, передает сайт VSE42.RU. При этом у пострадавшего ничего не украли. Родственники также говорят, что он не конфликтный человек. В причинах и обстоятельствах произошедшего теперь предстоит разбираться правоохранительным органам.



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