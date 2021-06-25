Число заразившихся коронавирусом в России выросло на 20,3 тысячи

Подъем заболеваемости COVID-19 произошел в середине июня. В оперативном штабе по мониторингу эпидобстановки сообщили, что за минувший день в стране выявили 20 393 новых случая. Выздоровели и покинули больницы 14 024 человека, скончался от инфекции 601 пациент.

Лидером среди регионов по числу больных вновь стала Москва (7 916 новых случаев). За ней идут Московская область (2 436 новых

случаев), Санкт-Петербург (1 194 новых случая), Нижегородская область (311 новых

случаев) и Республика Бурятия (281 новый случай).

Всего коронавирус в России обнаружили у 5,4 миллиона человек. Вылечились 4,9 миллиона граждан. От осложнений, вызванных COVID-19, умерли 132 тысячи пациентов. По данным сервиса Worldometers, страна занимает шестое место в мире по количеству заразившихся.

Ранее профессор “Сколтеха” Георгий Базыкин назвал наиболее возможные очаги новых мутаций коронавируса. По его словам, штаммы обычно возникают в местах, где фиксируется большое число инфицированных. Также специалист предупредил о скором появлении в России нового, очень заразного “индийского” варианта.

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