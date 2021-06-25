 

Мнение: Предупреждение для выезжающих за границу

25.06.2021, 10:56, Разное
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МИД РФ предупреждает, что граждане РФ выезжающие за границу могут стать целью для охоты со стороны США в определенных странах.

Предупреждение для выезжающих за границу граждан России в связи с угрозой подвергнуться задержанию и аресту в США и в третьих странах

МИД России неоднократно предупреждал о высокой опасности произвольных задержаний и арестов граждан России, к которым у американских властей есть претензии, во время их поездок в США и страны, имеющие с Вашингтоном соглашения о выдаче.

В последнее время на фоне обострившихся по вине США двусторонних отношений подобное преследование наших сограждан приобрело характер настоящей охоты. Демонстративно игнорируя юридические механизмы российско-американского Договора 1999 г. о взаимной правовой помощи по уголовным делам, спецслужбы и правоохранительные органы США используют нечистоплотные методы для слежки за выехавшими в зарубежные поездки россиянами, а также для их ареста или даже открытого захвата во взаимодействии с силовиками соответствующих стран.

Только за минувшие два года по запросам Вашингтона в различных европейских странах были схвачены порядка 20 граждан Российской Федерации, а всего в жернова американского карательного правосудия попали более 60 человек. Среди них жертвы наиболее резонансных нападений на наших соотечественников, включая летчика К.В.Ярошенко, арестованного в Либерии и повергшегося там истязаниям тюремщиков, а затем экстрадированного в Нью-Йорк, где ему дали 20 лет за не совершенное им преступление. Вспоминаем в этой связи и о насильственном задержании в 2014 г. на Мальдивских островах Р.В.Селезнева с последующим осуждением на длительный срок в США. Разумеется, помним и о В.А.Буте, которого вывезли из Таиланда и безуспешно пытались сломить, осудив в итоге на 25 лет.

Любой гражданин Российской Федерации, выезжающий за границу, должен полностью отдавать себе отчет в том, что против наших людей, независимо от их взглядов, применяется заведомо пристрастный подход американской судебно-пенитенциарной системы, руководствующейся ксенофобским принципом «Из России – значит виновен». Разумеется, наше Посольство в Вашингтоне и российские генконсульства в других американских городах всегда оказывали и будут оказывать максимальную помощь попавшим в беду согражданам, добиваясь соблюдения их прав и скорейшего возвращения на Родину.

Но обстоятельства таковы, что с учетом непредсказуемости поведения американских правоохранителей, а также визовой дискриминации, практикуемой в отношении росграждан, со многих точек зрения, лучше воздерживаться от поездок в США и зависимые от них третьи страны, включая те из них, которые имеют с Вашингтоном соглашения об экстрадиции. Полный список таких стран приведен на сайте Госдепартамента.

С учетом изложенного настоятельно рекомендуем тщательно взвешивать риски при планировании выездов за рубеж, особенно если есть основания предполагать наличие «особого интереса» к себе со стороны спецслужб и правоохранительных органов США.

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4799341 – цинк

Источник: Colonel Cassad



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