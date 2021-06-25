SSJ-100 аварийно сел в Краснодаре из-за отказа газовой турбины
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Самолет SSJ-100, на борту которого находились более 90 человек, совершил аварийную посадку в аэропорту Краснодара из-за отказа газовой турбины, сообщил представитель экстренных служб.
«Самолет… благополучно приземлился в Краснодаре после отказа газовой турбины», – сообщил источник РИА «Новости».
По его словам, на борту воздушного судна находился 91 человек. Обстоятельства инцидента выясняются.
Напомним, в мае 2020 года «Суперджет» экстренно сел в Шереметьево из-за отказа двигателя.
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