 

SSJ-100 аварийно сел в Краснодаре из-за отказа газовой турбины

25.06.2021, 10:44, Новости дня
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Самолет SSJ-100, на борту которого находились более 90 человек, совершил аварийную посадку в аэропорту Краснодара из-за отказа газовой турбины, сообщил представитель экстренных служб.

«Самолет… благополучно приземлился в Краснодаре после отказа газовой турбины», – сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, на борту воздушного судна находился 91 человек. Обстоятельства инцидента выясняются.

Напомним, в мае 2020 года «Суперджет» экстренно сел в Шереметьево из-за отказа двигателя.



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