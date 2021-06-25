В оздоровительном комплексе «Бор» управделами президента нашли нарушения на 100 млн рублей

Следователи проводят проверку по факту занижения стоимости услуг в оздоровительном комплексе «Бор» Управления делами президента в подмосковном Домодедово и недополучения дохода в размере 31,1 млн рублей. Как сообщил источник в правоохранительных органах, комплекс также израсходовал 73,3 млн рублей на неиспользуемые здания.

«Следователями следственного отдела по Домодедову проводится проверка по факту занижения с 2017 по 2018 год стоимости групповых заездов и питания в оздоровительном комплексе «Бор» Управления делами президента России. В результате недополученный доход из-за неверного расчета стоимости номеров составил 28,4 млн рублей, а питания – 2,7 млн рублей», – сообщил источник ТАСС.

Кроме того, девять земельных участков общей площадью 389 848 кв. метров вообще не использовали, а налог на них за 2016-2018 годы составил 19,5 млн рублей. Также не использовались здания и сооружения на участке «Пахра», здание в Большом Афанасьевском переулке, 9, в Москве, на содержание которых комплексом израсходовано соответственно 69,8 млн рублей и 3,5 млн рублей.