 

В оздоровительном комплексе «Бор» управделами президента нашли нарушения на 100 млн рублей

25.06.2021, 10:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Следователи проводят проверку по факту занижения стоимости услуг в оздоровительном комплексе «Бор» Управления делами президента в подмосковном Домодедово и недополучения дохода в размере 31,1 млн рублей. Как сообщил источник в правоохранительных органах, комплекс также израсходовал 73,3 млн рублей на неиспользуемые здания.

«Следователями следственного отдела по Домодедову проводится проверка по факту занижения с 2017 по 2018 год стоимости групповых заездов и питания в оздоровительном комплексе «Бор» Управления делами президента России. В результате недополученный доход из-за неверного расчета стоимости номеров составил 28,4 млн рублей, а питания – 2,7 млн рублей», – сообщил источник ТАСС.

Кроме того, девять земельных участков общей площадью 389 848 кв. метров вообще не использовали, а налог на них за 2016-2018 годы составил 19,5 млн рублей. Также не использовались здания и сооружения на участке «Пахра», здание в Большом Афанасьевском переулке, 9, в Москве, на содержание которых комплексом израсходовано соответственно 69,8 млн рублей и 3,5 млн рублей.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.08 / Автомобиль въехал в толпу во Франции, много пострадавших

27.11 / Гривна к доллару подешевела до 28,44 грн/$

21.05 / Экс-солистка “НеАнгелов” Вика презентовала первую сольную песню. Аудио

06.12 / Королева Великобритании Елизавета II и ее муж готовятся сделать прививку от коронавируса – Daily Mail

15.12 / Зерновой терминал Neptune в порту “Южный” нарастил объем обработки грузов на 66%

09.05 / Роскосмос показал парады в честь Дня Победы в российских городах

03.02 / Глава МИД Украины объяснил отсутствие страны в НАТО

27.07 / На довыборах в Госдуму в Курской и Ярославской областях пройдет онлайн-голосование

07.10 / Euronews – президент Киргизии призвал пересмотреть итоги выборов после массовых протестов в Бишкеке

14.10 / Вопрос дня: Что производят украинские заводы, санкции против которых отменил Путин?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика