 

БАД против ожирения фактически неэффективны – метаанализ

25.06.2021, 10:18, Разное
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Производители биоактивных добавок (БАД) предлагают использовать их при многих болезнях. Добавки «против ожирения» ежегодно приносят многомиллиардные доходы, в США их пробовала хотя бы один раз треть населения.

БАД не подвергаются такой проверке качества и эффективности, как обычные лекарства. Они часто содержат скрытые опасные компоненты, которые, в том числе, могут взаимодействовать с другими лекарствами. Ранее многие исследования уже демонстрировали, что добавки против сердечно-сосудистых болезней не так хорошо работают, как заявляют производители.

В новой научной работе ученые провели анализ 315 исследований использования биоактивных добавок и иглоукалывания при ожирении. Оказалось, что подавляющее большинство этих исследований плохого качества: например, маленького размера и с высоким риском ошибок. Ученым удалось обнаружить только 52 исследования, позволявших судить об эффективности определенных БАД.

Результаты лишь 16 исследований говорили хотя бы о небольшом эффекте этих средств. Среди них были добавки с зеленым чаем, линоленовой кислотой и кофеином. Их действие было скромным: принимавшие эти БАД люди теряли от 0,3 до 4,9 килограмма.

Таким образом, несмотря на большое количество исследований, их обзор не обнаружил эффективных альтернативных методов для похудения. По сей видимости, они относятся к наименее действенным средствам. Доказательная медицина сегодня располагает рядом более эффективных методик. Фармакотерапия и бариатрическая хирургия помогают избавиться от 5-35% массы тела. Однако арсенал средств для борьбы с проблемой ожирения остается скромным.

Ученые из Клинического комитета Общества изучения ожирения в редакционной статье в Obesity пишут, что врачи должны помнить о том, что биодобавки против ожирения могут быть опасны для здоровья и слабо помогают терять лишний вес. Они также призывают регуляторные агентства строже мониторить рынок БАД.



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