“Украину затягивали”. Зеленский провел параллель между делом вагнеровцев и посадкой самолета Ryanair в Минске

Журналист задал вопрос, давал ли Зеленский “задачу Службе безопасности или каким-либо иным органам проверить причастность Ермака” к срыву операции.

“Ермак рядом со мной не просто так. Я доверяю этому человеку. Служба безопасности предоставляла мне и предоставляет информацию обо всем моем окружении и всех моих людях. Вопрос не о недоверии. Я просто знаю, я бы не хотел потом потерять того или иного человека. К Ермаку у СБУ, украинской разведки – ноль вопросов”, – сказал глава государства.

По его словам, все видели, что произошло в Беларуси, как посадили самолет Ryanair “и чем это закончилось”.

“Чем заканчиваются такие случаи, к какой изоляции страны приводят такие спецоперации. Это точно не была наша операция. Я точно понимаю, что идея этой операции – идея других стран, и то, что Украину максимально затягивали в этот вопрос – правда. То, что этого не произошло, еще раз проводя параллели с Беларусью, слава богу, мы проявили вопрос субъектности в этом важном вопросе”, – объяснил Зеленский.

Он утверждает, что с находящимся при власти в Беларуси Александром Лукашенко он последний раз общался именно на тему вагнеровцев.

“Когда вагнеровцы были на территории Беларуси, я позвонил Александру Григорьевичу и сказал, что готов передать полную информацию относительно этих людей. Мы понимали, какие там фамилии, мы понимали, кто они такие. […] Он мне сказал по телефону: “Я понимаю, да, дорогой Владимир Александрович. Вы же знаете, как я к вам отношусь. Ты же знаешь, как Беларусь любит Украину. Ты знаешь, что я тебя не подведу. У меня здесь сейчас не все спокойно. Я разберусь”. Я был уверен, что он передаст нам этих убийц. Но потом произошло то, что произошло, и после этого это была моя последняя с ним беседа. К сожалению, сегодня отношения такие”, – отметил Зеленский.

Контекст:

29 июля 2020 года власти Беларуси сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании (ЧВК) “Вагнер”. Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций “ЛНР” и “ДНР”. 14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России.

Главред издания “Цензор.НЕТ” Юрий Бутусов 18 августа заявлял, что поездка бойцов ЧВК “Вагнер” в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки (ГУР) Минобороны и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска с 25-го на 30 июля, а также из-за утечки информации из Украины.

В СБУ назвали эти данные “фантастическим сценарием”. Новый начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов говорил, что бойцов ЧВК “Вагнер” в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ. Зеленский отмечал, что никакого “слива” спецоперации по задержанию вагнеровцев не было. Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске.

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая 2021 года совершил экстренную посадку в Минске якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС. После проверки борта белорусские спецслужбы задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу. Сапега и Протасевич арестованы, их признали политзаключенными. Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных. В связи с произошедшим против Беларуси ввели международные санкции.

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