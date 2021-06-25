“Плюс 8 кг видно очень”, “Думала, не удержит”. Седокова в огромном декольте на публике упала в объятия мужа
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“Мистер и миссис Тимма”, – написала она.
Певица предстала в платье с огромным декольте и высоким разрезом.
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“Ух, какое декольте”, – отметила tatyana_online_biznes.
Также Седокова показала, как они с супругом перед камерами завертелись в танце, и Тимма выполнил поддержку. Седокова упала в объятия мужа.
“Танцуя со звездой”, – подписала она ролик.
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“Плюс 8 кг видно очень”, – отметила pravdivayasuchka.
“Думала, не удержит”, – призналась mariatsikota.
Контекст:
Седокова вышла замуж за Тимму в сентябре 2020 года. Это третий брак певицы. Ее первый муж – экс-капитан киевского “Динамо” Валентин Белькевич, уже покойный, второй – российский бизнесмен Максим Чернявский.
У певицы трое детей: Алина, Моника и Гектор. Алина – дочь певицы от Белькевича – родилась 8 декабря 2004 года. Дочь Монику Седокова родила от Чернявского 19 июля 2011 года. 11 апреля 2017 года Седокова сообщила, что стала мамой в третий раз. Имени отца своего сына Гектора она не называет.
Певица 23 июня 2021 года призналась, что набрала более 6 кг на отдыхе в Греции.
Фестиваль “Жара” проводится в Москве с 23-го по 27 июня. Он впервые проходит в России. До этого, начиная с основания в 2016 году, регулярно проходил в Баку (Азербайджан).
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