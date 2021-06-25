В Украине установлен новый рекорд сделанных за сутки прививок от коронавируса

“Рекордное количество прививок за сутки в Украине! 96 180 человек привито против COVID-19 24 июня 2021 года. Одну дозу получили 40 970 человек, полностью иммунизированы – 55 210 человек”, – говорится в сообщении.

По данным Минздрава, в четверг прививки делали 656 мобильных бригад, 1200 пунктов и 24 центра вакцинации.

В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 736,6 тыс. украинцев, отметили ведомстве.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1882502818579481

Предыдущий рекорд – 82 тыс. прививок – был зафиксирован 17 июня.

23 июня в стране сделали 80 тыс. прививок от COVID-19.

По данным системы мониторинга Совета национальной безопасности и обороны, за последние сутки в Украине чаще прививали вакциной от Pfizer-BioNTech, было введено 47 101 дозу этого препарата (большинство – как вторую дозу).

Специализированный портал Минздрава Украины уведомил, что 24 июня больше всего доз вакцин от коронавируса ввели в Киеве (14 211), меньше всего – в Луганской области (747).

“Всего с начала кампании по вакцинации сделано 2 325 345 прививок. Вакцинированы 1 834 971 человек, из них получили первую дозу – 1 834 969 человек, завершили вакцинацию (получили две дозы) – 490 376 человек (из них два человека получили первую дозу за рубежом)”, – рассказали в ведомстве.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля.

Согласно календарному плану на 2021 год, до ноября хотят привить медиков, военнослужащих из состава операции Объединенных сил, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

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