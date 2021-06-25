“Это сработало”. Спирс после обнародования в суде обвинений в адрес опеки сделала новое заявление

“Ребята, хочу поделиться с вами маленьким секретом. Я верю, что люди хотят сказочной жизни. И, судя по тому, что я писала в соцсети, моя жизнь выглядела просто замечательной. Я думаю, это то, к чему мы все стремимся. Это была одна из лучших черт моей матери: неважно, каким ужасным был день, ради меня, моих братьев и сестер она всегда притворялась, что все в порядке. Я обращаю на это внимание, так как не хочу, чтобы думали, что моя жизнь идеальна. Если вы читали обо мне новости на этой неделе, то знаете, что все не так”, – написала артистка.

Певица призналась, что притворялась.

“Я прошу прощения за то, что притворялась, будто последние два года со мной все было в порядке. Я делала это из-за своей гордости, и мне неловко было делиться тем, что со мной случилось. Но будем честны: кто не хочет выставлять свою жизнь в позитивном ключе? Хотите верьте, хотите нет, но притворство, что все якобы хорошо, мне помогло. Поэтому я решила сегодня опубликовать это сообщение, потому что, черт возьми, прошла через ад. Я чувствую, что Instagram стал моей отдушиной, чтобы делиться и просто почувствовать, что я важна, несмотря на то, что пережила. И это сработало. Теперь я решила начать читать больше сказок”, – подытожила она.

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Публикация от Britney Spears (@britneyspears)

Контекст:

С 2008 года Спирс живет под опекой своего отца Джейми Спирса, который получил статус опекуна после того, как она оказалась на принудительном лечении в психиатрической клинике.

В августе 2020 года Спирс в судебном порядке потребовала лишить отца статуса опекуна, но в начале ноября суд отклонил ее иск, назначив при этом компанию Bessemer Trust совместным опекуном.

В декабре того же года отец певицы заявил, что будет стремиться защитить ее от “людей, которые преследуют корыстные цели”, а дочь охарактеризовал как человека, который “нуждается в особой защите”.

В начале февраля 2021 года накануне очередного судебного заседания сервис Hulu и издание The New York Times презентовали документальный фильм, снятый по материалам редакции о жизни певицы, которые были опубликованы за последние 12 лет. В картине отец Спирс представлен в негативном контексте как человек, который использует талант дочери ради собственного обогащения.

11 февраля судья Высшего суда Лос-Анджелеса Бренда Пенни приняла решение, что компания Bessemer Trust остается в статусе опекуна Спирс вместе с ее отцом.

В марте 2021 года певица спустя полтора месяца после премьеры раскритиковала фильм Framing Britney Spears о ее жизни под опекой отца.

Поклонники артистки не исключили, что текст был написан и опубликован в ее блоге кем-то другим, так как бойфренд Спирс, фитнес-тренер иранского происхождения Сэм Ашгари после просмотра этой картины публично назвал отца певицы “полным придурком”, а ее коллеги по шоу-бизнесу высказались в ее поддержку.

22 июня The New York Times обнародовал выдержки из протоколов закрытых заседаний суда, которые свидетельствовали о том, что певица пыталась избавиться от опеки отца с 2014 года.

23 июня в Лос-Анджелесе состоялось очередное судебное заседание, на котором артистка выступила лично. Она рассказала, что считает опеку насилием над собой, а в доказательство привела несколько фактов – в частности, певица сообщила, что ей насильно поставили внутриматочную спираль и поили литием.

Артистку публично поддержал ее экс-бойфренд, американский певец Джастин Тимберлейк.

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