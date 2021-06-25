Протасевича и Сапегу перевели под домашний арест

Адвокат Сапеги Антон Гашинский подтвердил эту информацию и рассказал, что у девушки есть возможность встречаться с родителями – накануне они обедали в ресторане, и Сапега была “не одна”, а с человеком, который был “похож на Протасевича”. По данным адвоката, к Сапеге приставлены два человека, которые охраняют ее круглосуточно.

В посольстве России также подтвердили, что Сапега находится под домашним арестом.

По словам родителей Сапеги, она под домашним арестом уже два-три дня, живет в съемной квартире в Минске. Ее отчим Сергей Дудич отметил, что для семьи девушки это стало неожиданностью. “Мы находимся в шоке”, – сказал Дудич. Время свидания с дочерью, по его словам, не ограничивали.

Отец Протасевича Дмитрий Протасевич подтвердил, что его сын также переведен под домашний арест. При этом, по его словам, с родителями журналиста никто не связывался. “Адвокат ничего не говорит, власти ничего не говорят… Нам ничего не говорят о состоянии Ромы, о его статусе, это просто издевательство”, – сказал он. Родители не собираются ехать из Польши в Беларусь, чтобы увидеть сына.

Отмечается, что обвинения с Сапеги и Протасевича не сняты, следствие продолжается.

В штабе лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской предполагают, что Сапегу и Протасевича могли перевести из СИЗО под домашний арест, чтобы смягчить западные санкции в отношении Беларуси.

Контекст:

Белорусские спецслужбы задержали Протасевича и Сапегу 23 мая, когда те летели из Афин в Вильнюс. Борт совершил аварийную посадку в Минске в связи с сообщением о якобы взрывоопасном устройстве на борту. Сапега и Протасевич были арестованы, их признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

3 июня на провластном канале ОНТ появилось полуторачасовое “интервью” Протасевича. В нем оппозиционер, в частности, сказал, что признал вину по уголовному делу об организации массовых беспорядков, заявил, что не хочет больше “лезть в политику”, а также прокомментировал слухи о якобы участии в батальоне “Азов”. При этом на его руках были видны следы травм.

В МИД Великобритании заявили, что “интервью явно проходило под принуждением”.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

Протасевичу вменяют три статьи Уголовного кодекса Беларуси с максимальной санкцией до 15 лет. Сапегу обвиняют по ст. 342 (участие в массовых беспорядках) и по ч. 3 ст. 130 (разжигание социальной вражды и розни).

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