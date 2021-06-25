FAZ – пандемия увеличила разрыв между богатыми и бедными

Если за четыре года до пандемии коронавируса разрыв между богатыми и бедными по всему миру несколько сократился, то вызванный эпидемией кризис снова привёл к росту расхождений. Как пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine, в среднем на каждого взрослого человека на планете приходится $80 тыс., однако почти половина мирового состояния находится во владении всего 1% населения земного шара.



Reuters

С января по март 2020 года пандемия коронавируса уничтожила $17,5 трлн частного состояния, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine. Однако последующий рост курса акций и цен на недвижимость в итоге привёл к тому, что общее состояние частных домовых хозяйств по всему миру выросло на 7,4% до $418 трлн за год.

С поправкой на влияние курсов валют годовой рост составил 4,1%. Об этом сообщил крупный швейцарский банк Credit Suisse в своём отчёте о всемирном благосостоянии в текущем году Global Wealth Report 2021, опубликованном в этот вторник. Согласно отчёту, каждый из 5,2 миллиардов взрослых людей на планете обладает активами на сумму около $80 тыс.

Однако это среднее значение скрывает под собой тот факт, что богатство распределяется в мире крайне неравномерно. Если за четыре года до пандемии коронавируса разрыв между богатыми и бедными немного сократился, то в прошлом году он снова увеличился, отмечает немецкая газета.

По подсчётам исследовательского центра банка Credit Suisse, во владении 1,1% взрослого населения планеты находится почти 46% частного состояния, то есть в общей сложности $192 трлн. В 2019 году доля миллионеров и миллиардеров в мировом богатстве по-прежнему составляла 43%. Богачам противостоят 2,9 миллиардов человек, или 55% населения в нижней части пирамиды благосостояния, которые владеют менее чем $10 тыс. Вместе они владеют 1,3% всего мирового богатства, тогда как в прошлом году этот показатель составлял 1,4%.

Такие тенденции развития отражают тот факт, что правительства многих богатых государств оказали населению срочную помощь во время пандемии и перешли к политике занятости, ограничившей сокращение доходов граждан. Однако в более бедных странах многие люди потеряли работу и, соответственно, лишились заработной платы. В особенности это касается женщин и молодых людей, работающих в сфере обслуживания — например, в гостиничном бизнесе.

При анализе ситуации по регионам выясняется, что состояние людей в Северной Америке, Европе, Китае и Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2020 году значительно увеличилось, в то время как в Латинской Америке и Индии состояние населения сократилось. По словам эксперта Credit Suisse Наннетт Хехлер-Фейд’гербе, свою роль тут сыграла обстановка на фондовых рынках. Так, фондовый рынок США выиграл от преобладания крупных технологических концернов, цены на акции которых в результате пандемии даже выросли. Кроме того, американцы держат более значительную часть своих средств в акциях по сравнению с жителями других стран.

Соответственно, 22 миллионов долларовых миллионеров проживают в США, 5,3 миллионов — в Китае и чуть менее 3 миллионов — в Германии. Если рассматривать соотношение числа миллионеров с численностью взрослого населения страны, бесспорным лидером является Швейцария, в которой миллионеры составляют чуть менее 15% населения. За ней следуют Австралия с 9,4%, США с 8,8%, Гонконг с 8,3% и Нидерланды с 7,7%. При этом Германия с её 4,3% миллионеров от общей численности населения не вошла даже в первую десятку. Правда, в 2015 году миллионеров в стране было лишь 2,5%, отмечает Frankfurter Allgemeine.