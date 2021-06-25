 

Марат Хуснуллин предложил неработающим пенсионерам места на урановых рудниках

25.06.2021, 12:15, Разное
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В четверг, выступая на онлайн-совещании по вопросам развития сырьевой базы атомной промышленности, Марат Хуснуллин предложил заменить заключённых на добыче урана неработающими пенсионерами.

По мнению вице-премьера, это решение поможет ликвидировать сразу две проблемы. Во-первых, исчезнет кадровый голод в компании «Атомредметзолото». Из-за изменившейся конъюнктуры рынка ей не по карману содержать исправительно-трудовые лагеря в Якутии и Забайкалье. Во-вторых, можно решить проблему пенсионного обеспечения в стране и обеспечения основных потребностей пожилых людей на этапе дожития.

– Пенсионеры постоянно жалуются, что им не хватает пенсии. Они не приносят пользы стране, но при этом получают ежемесячно 15 тысяч. Правительство отрывает эти деньги буквально от себя, но пенсионеры всё равно недовольны. Они хотят больше. Хорошо, мы дадим вам больше, но придётся немного поработать, – заявил Хуснуллин.

Пенсионная реформа и пандемия коронавирусной инфекции помогли снизить дефицит Пенсионного фонда. Количество пенсионеров уменьшилось на миллион человек, что сэкономило бюджету около 240 миллиардов рублей. Однако этого, по мнению правительства, недостаточно.

– По нашим расчётам, один пенсионер за срок своего дожития способен добыть около семисот тонн урановой руды. При этом он будет обеспечен инструментом, одеждой и крышей над головой. После вычета из пенсии за питание у него будет оставаться ещё две-три тысячи рублей, которые он сможет откладывать, – добавил вице-премьер.

На совещании решено проработать механизм снижения пенсий тем, кто будет уклоняться от привлечения к труду.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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