Суд отстранил Джулиани от адвокатской практики в штате Нью-Йорк

Суд пришел к выводу о наличии неоспоримых доказательств, что Джулиани как адвокат Трампа делал заведомо ложные заявления судам, законодателям и широкой общественности о выборах в США 2020 года, чтобы утвердить мнение, якобы победа на выборах была украдена у его клиента.

“Поведение Джулиани непосредственно угрожает общественным интересам и требует временного отстранения его от адвокатской деятельности”, – цитирует CNN решение суда.

В некоторых случаях Джулиани признал, что сделанные им заявления не соответствовали действительности, но утверждал, что не делал заведомо ложных заявлений. Например, говоря о “мошенничестве в Пенсильвании”, Джулиани, по его словам, полагался на некоего члена своей команды, который “нечаянно взял ошибочную информацию с веб-сайта Пенсильвании”.

Джулиани заявил журналистам , что он “не очень счастлив” решением суда, и подчеркнул, что его комментарии не представляют угрозы для общественности. По его мнению, ни одно из сделанных им утверждений “не привело к протесту, бунту, инциденту” и “не создало опасности”.

Контекст:

Джулиани в течение нескольких лет был личным адвокатом Дональда Трампа. Он фигурировал в расследовании Конгресса США, а также правоохранительных органов в контексте его переговоров с политическими деятелями в Украине во время первой процедуры импичмента Трампа в Конгрессе в 2019 году. Трампу ставили в вину давление на власти Украины.

Голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Победителем стал Джо Байден.

Во время выборов и после них Трамп и его команда неоднократно заявлял о фальсификациях и непризнании результатов подсчета голосов. Во время одного из таких заявлений, 6 января, он призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить Байдена победителем выборов президента США. Протестующие отправились к Капитолию и взяли его штурмом. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них офицер полиции, были задержаны 52 человека, в Вашингтоне объявили чрезвычайное положение.

Беспорядки в Капитолии стали причиной объявления Трампу импичмента Палатой представителей. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам, однако в Сенате его оправдали.

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