В Китае в результате пожара в зале боевых искусств погибли 18 человек
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Возгорание произошло в зале для занятий ушу. В результате пожара погибли 18 человек.
Кроме того, травмы различной степени тяжести получили еще 16 человек.
Телеканал CGTN отмечает, что пожар уже потушен.
По данным The Associated Press, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В школе якобы учились дети в возрасте от семи до 16 лет.
Агентство утверждает, что полиция задержала руководителя горевшей школы.
Причины пожара пока не обнародованы.
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