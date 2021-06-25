 

В Китае в результате пожара в зале боевых искусств погибли 18 человек

25.06.2021, 9:16, Новости дня
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Возгорание произошло в зале для занятий ушу. В результате пожара погибли 18 человек.

Кроме того, травмы различной степени тяжести получили еще 16 человек.

Телеканал CGTN отмечает, что пожар уже потушен.

По данным The Associated Press, четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В школе якобы учились дети в возрасте от семи до 16 лет.

Агентство утверждает, что полиция задержала руководителя горевшей школы.

Причины пожара пока не обнародованы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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