 

“Лучший день рождения в моей жизни!” Вдова Кернеса отпраздновала день рождения с жирафами

25.06.2021, 9:16, Новости дня
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“Спасибо, Родион, за такие сильные эмоции! Это лучший день рождения в моей жизни!” – заявила она.

В какой стране был снят ролик, Гайсинская не указала.

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Публикация от Оксана Гайсинская (@oksanag2406)

Контекст:

Оксана Гайсинская – дочь первого зампрокурора Украины Юрия Гайсинского. Она родилась 24 июня 1970 года в Харькове. 27-летний Родион – ее сын от первого брака.

В феврале 2020 года Геннадий Кернес в интервью YouТube-каналу “Ходят слухи” назвал отношения с Гайсинской “свободными”. По его словам, такое решение он принял, “руководствуясь будущим” Гайсинской, после того как на него было совершено покушение. Харьковский городской голова подчеркнул, что они никогда не были женаты.

61-летний Кернес являлся мэром Харькова с 2010 года. В этом году он снова выиграл выборы, набрав в первом туре 60,34%. С середины сентября Кернес лечился от коронавирусной инфекции в берлинской клинике “Шарите”. В ночь на 17 декабря 2020 года он скончался.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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