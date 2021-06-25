“Кличко – всемирно известный человек”. Зеленский рассказал, считает ли мэра Киева конкурентом на выборах

Отвечая на вопрос, может ли мэр Киева стать ему конкурентом на президентских выборах, Зеленский посоветовал Кличко обратить внимание на свое окружение и инфраструктуру столицы.

“У Кличко есть свои проблемы в столице. Кличко – всемирно известный человек, ему надо избавиться от тех людей [из окружения], – сказал президент. – У нас нет сейчас каких-то отношений. Он сказал, что мы преследуем его, власти преследуют за политическую конкуренцию. Мне кажется, что он забыл, что он – мэр, и решил начать президентскую кампанию”.

Глава государства заявил, что не считает своими конкурентами политиков.

“У меня нет ни одного конкурента. Мои конкуренты – это инфраструктура, война, бедность людей. Это самое главное. Это то, что будет меня догонять, потому что я хочу это изменить”, – считает Зеленский.

Контекст:

Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году. Конституция разрешает одному лицу занимать должность главы государства не больше двух пятилетних сроков подряд.

Зеленский был избран президентом Украины 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. До избрания президентом он был актером, художественным руководителем студии “Квартал 95”.

В декабре 2018 года в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону он говорил, что, по его мнению, президент должен приходить максимум на пять лет.

На пресс-конференции в мае 2020 года он не исключил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех своих предвыборных обещаний. В мае 2021-го, отвечая на вопрос о конкуренции с Кличко, президент сказал, что все еще не определился, будет ли баллотироваться на второй срок.

В мае и июне на ряде коммунальных предприятий Киева (в частности, в “Киевзеленстрое” и “Киевавтодоре”), а также в департаментах Киевской городской государственной администрации и дома у близкого соратника Кличко, председателя исполкома партии УДАР Артура Палатного прошли обыски. В Государственной фискальной службе сообщали, что по состоянию на 14 мая провели уже более 30 обысков, они касались уклонения от уплаты налогов и злоупотребления полномочиями.

Кличко заявил, что в его команде “нулевая толерантность к коррупции” и что обыски напоминают ему “какие-то налеты”. Он предположил, что главная причина массовых обысков – самостоятельность киевской власти и невыполнение указаний Офиса президента. В СМИ звучала версия, что одна из вероятных причин атаки на Кличко – его потенциально высокий результат на президентских выборах 2024 года.

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