“Кличко – всемирно известный человек”. Зеленский рассказал, считает ли мэра Киева конкурентом на выборах
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Отвечая на вопрос, может ли мэр Киева стать ему конкурентом на президентских выборах, Зеленский посоветовал Кличко обратить внимание на свое окружение и инфраструктуру столицы.
“У Кличко есть свои проблемы в столице. Кличко – всемирно известный человек, ему надо избавиться от тех людей [из окружения], – сказал президент. – У нас нет сейчас каких-то отношений. Он сказал, что мы преследуем его, власти преследуют за политическую конкуренцию. Мне кажется, что он забыл, что он – мэр, и решил начать президентскую кампанию”.
Глава государства заявил, что не считает своими конкурентами политиков.
“У меня нет ни одного конкурента. Мои конкуренты – это инфраструктура, война, бедность людей. Это самое главное. Это то, что будет меня догонять, потому что я хочу это изменить”, – считает Зеленский.
Контекст:
Следующие выборы президента должны состояться в Украине в 2024 году. Конституция разрешает одному лицу занимать должность главы государства не больше двух пятилетних сроков подряд.
Зеленский был избран президентом Украины 21 апреля 2019 года, вступил в должность 20 мая. До избрания президентом он был актером, художественным руководителем студии “Квартал 95”.
В декабре 2018 года в интервью основателю интернет-издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону он говорил, что, по его мнению, президент должен приходить максимум на пять лет.
На пресс-конференции в мае 2020 года он не исключил, что ему не хватит одной президентской каденции для выполнения всех своих предвыборных обещаний. В мае 2021-го, отвечая на вопрос о конкуренции с Кличко, президент сказал, что все еще не определился, будет ли баллотироваться на второй срок.
В мае и июне на ряде коммунальных предприятий Киева (в частности, в “Киевзеленстрое” и “Киевавтодоре”), а также в департаментах Киевской городской государственной администрации и дома у близкого соратника Кличко, председателя исполкома партии УДАР Артура Палатного прошли обыски. В Государственной фискальной службе сообщали, что по состоянию на 14 мая провели уже более 30 обысков, они касались уклонения от уплаты налогов и злоупотребления полномочиями.
Кличко заявил, что в его команде “нулевая толерантность к коррупции” и что обыски напоминают ему “какие-то налеты”. Он предположил, что главная причина массовых обысков – самостоятельность киевской власти и невыполнение указаний Офиса президента. В СМИ звучала версия, что одна из вероятных причин атаки на Кличко – его потенциально высокий результат на президентских выборах 2024 года.
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