 

Рядом с телом Джона Макафи обнаружили визитку Касперского

25.06.2021, 9:36, Разное
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Смерть американского предпринимателя и программиста Джона Макафи, по предварительной версии покончившего жизнь самоубийством, могла носить насильственный характер.

Испанские следователи, занимающиеся выяснением обстоятельств гибели Макафи, нашли рядом с его телом визитную карточку Евгения Касперского.

Визитка Касперского была обнаружена в камере Макафи под его матрасом. Первое время администрация тюрьмы скрывала этот факт, надеясь, что он не имеет никакого отношения к смерти заключенного, но на возможное убийство указало еще одно обстоятельство. По словам сокамерников Макафи, к нему незадолго до смерти приходил человек «с явно выраженным восточноевропейским акцентом». Свидетели утверждают, что мужчины долго о чем-то спорили, а затем поругались.

Рядом с телом Джона Макафи обнаружили визитку Касперского– Личность убийцы пока еще не установлена, но мы активно работаем над этим. В лаборатории исследуются потожировые следы и несколько седых волос, найденных на месте преступления. Основными мотивами убийства мы рассматриваем личную зависть и бизнес-интересы, — заявил представитель прокуратуры Каталонии Хулио Кальдерон.

Власти Каталонии в ближайшее время планируют обратиться с официальным запросом в МИД России, чтобы получить возможность допросить главу «Лаборатории Касперского» Евгения Касперского. Испанские правоохранители хотят выяснить, как его визитка могла оказаться в камере Джона Макафи.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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