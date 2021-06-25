 

В Хабаровском крае из-за высокого спроса приостановили вакцинацию

25.06.2021, 8:48, Новости дня
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Вакцинирование от коронавируса первым компонентом препарата приостановлено в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре из-за высокого спроса: препараты на исходе, сообщили в минздраве Хабаровского края.

«Темпы вакцинации от COVID-19 в Хабаровском крае резко выросли. За последние двое суток привито 5,2 тыс. человек, основной спрос на вакцину сейчас мы фиксируем в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. В городах вакцина на исходе. Поэтому мы вынуждены приостановить сегодня работу кабинетов вакцинации по введению первого компонента вакцины в «Вивее», КДЦ, поликлинике №11, поликлинике №10, поликлинике №5, поликлиниках Комсомольска-на-Амуре», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.

В минздраве края обратили внимание, что вакцинация вторым компонентом препаратов продолжится в обычном режиме. Уточняется, что в связи с отсутствием вакцины в пятницу, в субботу и воскресенье не работает мобильный пункт в арене «Ерофей».

«В ТЦ «Броско Молл» прививаем сегодня первым компонентом 80 человек, в бизнес-центре «Пушкинский» 20 человек. Таковы остатки вакцины. Вторые компоненты есть в достаточном количестве», – констатировали в минздраве региона.

Отмечается, что в ближайшие два дня в Хабаровский край ожидается поставка 15 тыс. доз вакцины. Для того, чтобы все желающие смогли сделать прививку, график работы кабинетов вакцинации будет изменён. Мобильные пункты вакцинации в Хабаровске будут переведены на режим работы до 24.00 или в круглосуточный режим, если будет такой запрос от населения.

Ранее инфекционист сказал, при каких случаях детям следует сделать прививку от COVID-19.



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