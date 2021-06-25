 

Умер актер Александр Лесков

25.06.2021, 8:48, Новости дня
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На 74-м году жизни скончался актер Александр Лесков, снявшийся в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Ментовские войны».

Причина смерти артиста и подробности случившегося не уточняются, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Санкт-Петербург».

Александр Лесков окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, с 1978 года служил в Ленинградском академическом театре комедии имени Н.П. Акимова.

Артист снялся во множестве фильмов и сериалов, наиболее заметные из которых: «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Катерина», «Тот, кто гасит свет», «Спецназ», «Под липой».



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