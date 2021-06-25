Представлен самый дешёвый смартфон в мире JioPhone Next

Индийский бренд Reliance представил смартфон JioPhone Next, самый дешёвый в мире. На рынок устройство выйдет уже в начале сентября.

Производство смартфонов бюджетного сегмента становится дешевле с каждым годом. Новинка от IT-корпорации из Индии Reliance стала самым доступным в мире подобным устройством. При этом в создании JioPhone Next индийские разработчики сотрудничали с компанией Goolge. Согласно заявлению Мукеша Амбани, аппарат получил даже сканер отпечатка пальцев, вынесенный на заднюю крышку.

Кроме того, в самом дешевом смартфоне JioPhone Next установлена одинарная камера, что не удивительно для его ценника. Впрочем, точную стоимость девайса пока не называют, однако известно, что более доступного смартфона на планете нет. На какой именно мобильной однокристальной платформе построена новинка, не оглашается. Также стоит учесть, что в ней не будет поддержки не только пятого поколения мобильной связи, но и 4G. Это объясняется тем, что в Индии, которая станет главным рынком аппарата, во многих регионах все еще преобладает 2G. Именно подобные сверхдоступные гаджеты, уверены эксперты, смогут перевести страну на новый формат коммуникаций.

«С коробки» JioPhone Next работает на «чистой» операционной системе Android Go. Ее дополнят предустановленные приложения Google-камеры, фирменный браузер Chrome и Google-магазин. Спецверсия ОС была, по данным индийской корпорации, специально оптимизирована для нового гаджета с самой демократичной ценой. Она поддерживает все обновления Android, а также имеет ряд дополнительных опций. Причем к ним относятся даже функции голосового помощника, умной камеры с возможностями дополнительной реальности, а также переводчика. На полках магазинов, пока только индийских, девайс появится уже 10 сентября.

Источник: www.ixbt.com