 

24 июня на Донбассе боевики 14 раз нарушили перемирие, ранен украинский военнослужащий – штаб ООС

25.06.2021, 8:18, Новости дня
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“24 июня зафиксировано 14 нарушений. […] В результате вражеского огня один военный получил проникающие осколочные ранения. Воин доставлен в лечебное учреждение. Состояние раненого – средней тяжести”, – говорится в сообщении.

В штабе ООС отметили, что в четверг боевики открывали огонь в районе населенных пунктов Новгородское, Пивденное, Шумы, Марьинка, Старогнатовка, Водяное в Приазовье, Невельское, Красногоровка, Пески, а в районе Новгородского проводили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

“На 7.00 25 июня зафиксировано три нарушения режима прекращения огня: в районе Водяного в Приазовье, […] недалеко от Золотого-4, […] возле Авдеевки. […] На обстрелы противника украинские защитники открывали ответный огонь”, – рассказали в пресс-центре.

В штабе ООС подчеркивают, что украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/923983191510861/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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