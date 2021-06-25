 

За последние сутки в Украине подтвердили меньше случаев COVID-19, чем накануне

25.06.2021, 8:18, Новости дня
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“Зафиксировано 876 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них у детей – 36, у медработников – 32). Также за прошедшие сутки госпитализированы 489 человек, летальных случаев – 53, выздоровели 2405 человек”, – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране зарегистрировали 937 новых случаев COVID-19.

За последние 24 часа провели 45 720 тестирований на коронавирус, из которых 19 481 – методом ПЦР.

Больше всего новых инфицированных обнаружили в Киеве (196) и Запорожской области (72).

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 232 790 случаев коронавирусной инфекции, скончалось 52 234 пациента с COVID-19, выздоровело 2 160 137 человек.

https://www.facebook.com/moz.ukr/posts/1882493571913739

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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