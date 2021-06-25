Украина продлила санкции против окружения Путина

В санкционный список, который утвердили на заседании Совета нацбезопасности и обороны 18 июня, в частности, попали братья Ротенберг и их родственники, российский бизнесмен Олег Дерипаска, глава “Газпрома” Алексей Миллер, генеральный директор “Газпром-Медиа Холдинг” Александр Жаров, командующий Росгвардии Виктор Золотов, глава госкорпорации “Ростех” Сергей Чемезов, владелец металлургической корпорации Михаил Шелков.

Санкции вводятся на три года, включают блокировку активов, прекращение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и другие предусмотренные законом ограничения.

Секретарь СНБО Алексей Данилов уточнял, что речь идет о продлении санкционного списка, введенного в 2018 году – в нем 1759 человек и 786 юрлиц, среди них – украинские и российские граждане и компании. Тогда они также были введены на три года, теперь их срок истекает.

По словам Данилова, санкции продлены “в отношении всех без исключения физических и юридических лиц, которые были в этом списке”, которые сейчас есть в юридических реестрах и живы.

В новом списке, опубликованном на сайте Офиса президента – 538 фамилий (включая российского бизнесмена Павла Фукса и украинского бизнесмена Фирташа, санкции против которых введены отдельным указом) и 540 предприятий.

Санкционный список 2018 года, говорил тогдашний президент Украины Петр Порошенко, синхронизировался с ЕС и США – Америка ввела аналогичные ограничения за месяц до того. Некоторые из них потом были сняты. Дерипаска заключил с министерством финансов США соглашение, по которому компании бизнесмена “Русал”, En+ и “ЕвроСибЭнерго” выводятся из-под санкций (решение вступило в силу в январе 2019 года). При этом против самого бизнесмена ограничительные меры остались в силе.

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