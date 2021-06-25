 

В Москве задержали продавцов фальшивых справок о вакцинации

25.06.2021, 8:10, Разное
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От четырех до пяти тысяч рублей пришлось бы выложить покупателям за поддельную справку о прохождении вакцинации от коронавирусной инфекции. Купить их можно было через интернет-магазин. Впрочем, больше возможности стать обладателем поддельного документа снизились. Преступников, занимавшихся продажей ложных справок, задержали, передает Пятый канал. Сотрудникам полиции удалось задержать и распространителя, и изготовителя документов.



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