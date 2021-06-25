 

Лидеры пяти европейских стран отказались от участия в саммите глав Евросоюза с Путиным

25.06.2021, 7:38, Разное
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте отказался от участия в саммите РФ — Евросоюз, провести который предложила Франция и Германия. О его решении сообщает газета De Telegraaf.

«Я этого не увижу», — цитирует издание слова политика.

По данным телеканала NOS, решение Рютте связано с делом MH17 — о крушении в 2014 году в Донбассе пассажирского самолета «Малайзийских авиалиний», летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате трагедии погибли все находившиеся на борту 298 человек — граждане десяти стран.

Кроме того, против саммита выступили Польша, Литва, Латвия и Эстония. Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что идея саммита напоминает ему «попытку привлечь медведя, чтобы обезопасить банку с медом».

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Таково впечатление от двух опубликованных версий телефонной беседы Путина и Мишеля — кремлевской и брюссельской

Идея провести саммит в формате РФ — Евросоюз принадлежит канцлеру Германии Ангеле Меркель. Ее поддержали президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Австрии Себастьян Курц.

Источник: Новая газета



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