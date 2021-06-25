 

В Приморье мужчина угрожал взорвать отделение банка

25.06.2021, 7:12, Разное
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В отделение Сбербанка, расположенное на улице Ленина в городе Артем Приморского края зашел обвешанный странными предметами мужчина, передает РИА ФАН. Он стал угрожать, что устроит взрыв. В итоге внутри остался только он и один сотрудник банка, который вызвал полицию. Впрочем, дожидаться прибытия правоохранителей загадочный джентельмен не стал и ушел. Позже его задержали. Мотивы мужчины предстоит выяснить специалистам. Также правоохранители подняли вопрос о вменяемости задержанного.



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