В Приморье мужчина угрожал взорвать отделение банка

В отделение Сбербанка, расположенное на улице Ленина в городе Артем Приморского края зашел обвешанный странными предметами мужчина, передает РИА ФАН. Он стал угрожать, что устроит взрыв. В итоге внутри остался только он и один сотрудник банка, который вызвал полицию. Впрочем, дожидаться прибытия правоохранителей загадочный джентельмен не стал и ушел. Позже его задержали. Мотивы мужчины предстоит выяснить специалистам. Также правоохранители подняли вопрос о вменяемости задержанного.