 

В Крыму поймали украинского шпиона

25.06.2021, 7:12, Разное
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В Крыму сотрудники ФСБ задержали жителя Симферополя, который следил за Военно-воздушными силами России по заданию украинских спецслужб, передает “Царьград”. Сообщается, что сведения, которые собирал и передавал за границу мужчина, Киев намеревался использовать против безопасности нашей страны. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье “Госизмена”.



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