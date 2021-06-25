В Крыму поймали украинского шпиона
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В Крыму сотрудники ФСБ задержали жителя Симферополя, который следил за Военно-воздушными силами России по заданию украинских спецслужб, передает “Царьград”. Сообщается, что сведения, которые собирал и передавал за границу мужчина, Киев намеревался использовать против безопасности нашей страны. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье “Госизмена”.
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