В Крыму поймали украинского шпиона

В Крыму сотрудники ФСБ задержали жителя Симферополя, который следил за Военно-воздушными силами России по заданию украинских спецслужб, передает “Царьград”. Сообщается, что сведения, которые собирал и передавал за границу мужчина, Киев намеревался использовать против безопасности нашей страны. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье “Госизмена”.