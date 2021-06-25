Японию не устроила реакция РФ на протест из-за учений на Курилах

Правительство Японии считает неприемлемым комментарий МИД РФ относительно протеста Токио в связи с началом учений российских военных на Южных Курилах, сообщил генеральный секретарь кабмина Японии Кацунобу Като.

«Мы в курсе, что МИД РФ 24 июня опубликовал комментарий по поводу протеста японской стороны в связи с учениями российских военных на северных территориях (так в Японии называют Южные Курилы). Мы воздержимся от комментирования каждого комментария в отдельности, однако этот комментарий противоречит нашей позиции по северным территориям и является неприемлемым», – приводит слова Като ТАСС.

«Правительство Японии будет и впредь вести упорные переговоры с Россией с целью решения территориального вопроса и подписания мирного договора», – добавил Като.

Накануне Япония выразила протест РФ в связи с военными учениями на Южных Курилах. Комментируя действия Токио, представитель МИД Мария Захарова отметила, что власти Японии должны направить усилия на реальное улучшение отношений с Россией, а не делать громкие заявления о действиях российской стороны на Курилах. Она также раскритиковала желание Токио увязывать территориальные претензии к РФ с действиями российской стороны на суверенной территории.

В среду РФ начала масштабные военные учения в Японском море. Днем ранее Япония и США анонсировали самые масштабные военные учения за всю историю. В прошлую среду Япония выразила протест РФ из-за учений, которые российская сторона в ближайшее время якобы намеревается провести на острове Итуруп.