 

Отличия от iPhone 13 от iPhone 12 показали новые макеты смартфона

25.06.2021, 6:22, Разное
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В Сети появилась новая информация относительно очередного поколения смартфонов от компании Apple. На изображениях новых макетов показаны главные отличия iPhone 13 от iPhone 12.
В начале осени текущего года на международный рынок смартфонов выйдет новая генерация смартфонов корпорации Apple. Традиционно задолго до официальной презентации блогеры и инсайдеры пытаются предугадать главные «изюминки» устройства. Сейчас в интернете уже появились изображения макетов грядущей новинки. По ним можно судить об отличиях девайсов разных лет производства.

На фотографии представлены все четыре модификации нового поколения, базовая модель iPhone 13 и ее вариации с индексами mini, Pro и Pro Max. Блогеры, освещающие тематику высоких технологий, сравнили их между собой и с аппаратами двенадцатого iPhone. Указанные макеты были созданы специально для производителей аксессуаров, чехлов и т.д. Согласно изображениям, в аппаратах сохранится дизайн линейки iPhone 12. Модули камеры в девайсе будут расположены по диагонали, кроме того, толщина новых версий «яблочного смартфона» будет больше. Такое решение производителя объясняется увеличенными габаритами аккумулятора и улучшенных камер.

Инсайдер под ником TrendForce сообщает, что аппараты получат технологию оптической стабилизации, работающую на основе сдвига сенсора. Сверхширокоугольный модуль оснастят улучшенным объективом 6P, им оборудуют все четыре модели, в то время, как лазерный дальномер стоит ожидать только в Pro и Pro Max. Массовое производство грядущих новинок от Apple запустят уже в августе, а с 14 сентября стартует международные релизы аппаратов.

Источник: the-geek.ru



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