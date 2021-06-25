 

В Южном Бутове появится центр соцобслуживания с отделом ЗАГС

25.06.2021, 6:12, Разное
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В Москве развивается социальная инфраструктура. В городе строятся новые объекты, в том числе многопрофильные. Так, в районе Южное Бутово скоро появится Центр социального обслуживания (ЦСО) с отделом записи актов гражданского состояния (ЗАГС). Пока же здесь находится недостроенное здание, которое планируется снести.

ЦСО расположится по адресу: улица Брусилова, дом 21, строение 3. Фасад здания площадью около семи тысяч квадратных метров облицуют фиброцементными матовыми и ребристыми панелями бежевого оттенка, которые будут задавать вертикальный ритм здания.

Строение разделят на две части, в зависимости от функционального назначения. В корпусе, который займет ЗАГС, будут административные кабинеты, холл, комната жениха и невесты, несколько залов для регистрации брака и помещения для сотрудников.

Вторая часть здания сделают более функциональной. Здесь появятся спортивные залы, массажные и СПА-кабинеты, клубные помещения для детей и взрослых, галокамера, комната
психологической разгрузки, гостиные для общения и многое другое. Все они будут приспособлены для обслуживания людей с инвалидностью.

“Уверен, что во всех районах Москвы должны появляться новые социальные объекты, в том числе многопрофильные. Они будут становиться локальными местами притяжения для жителей”, – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Говоря о развитии района Южное Бутово, стоит отметить, что здесь по программе “Мой район” реконструировано Варшавское шоссе и пешеходный мост у станции Бутово, открыты две школы, поликлиника, ледовый комплекс и пять детских садов. Также в этой части Москвы продолжается благоустройство придомовых территорий, планируется открытие пяти образовательных учреждений и трех спортивных комплексов.

Напомним, ранее “Дни.ру” писали о том, что в Южном Бутове возвели здание для блока начальных классов. Там могут обучаться до 300 детей. При необходимости здание может трансформироваться в детский сад. Также предусмотрена комбинированная форма – школа на 200 учеников и детский сад на 100 воспитанников.



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