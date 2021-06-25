В США бывшие военный убил жену и двух детей в День отца

В одном из домов в городе Джексон в штате Огайо на севере США в День отца была обнаружена мертвой целая семья, передает Life.ru. Были убиты бывший военный, его жена и двое и детей. По предварительным данным, внутри семьи произошла ссора, результатом которой и стал такой итог. Отец семейства страдал от посттравматического стрессового расстройства. Расследование обстоятельств трагедии ведут сотрудники местной полиции.