Лидеры стран ЕС задумались о введении новых санкций против России

Главы государств и правительств Евросоюза поручили внешнеполитической службе ЕС под руководством Жозепа Борреля изучить варианты введения новых антироссийских санкций для противодействия возможной будущей деятельности РФ, говорится в итоговом заявлении по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

«Евросоюз подчеркнул необходимость твердого и скоординированного ответа на любую будущую вредоносную деятельность России. С этой целью Европейский совет призвал Еврокомиссию и верховного представителя [ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля] представить возможности для дополнительных ограничительных мер, включая экономические», – приводит текст документа ТАСС.

«Европейский совет подчеркнул открытость к избирательному диалогу с Россией по вопросам, представляющим интерес для ЕС. Совет поручил Еврокомиссии и верховному представителю [ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю] разработать конкретные возможности для этого для последующего обсуждения их с советом по таким темам, как климат и охрана окружающей среды, здравоохранение, отдельные вопросы внешней политики и политики безопасности, включая отношения с Ираном, Сирией и Ливией», – говорится в документе.

В документе на упоминаются предложенные Боррелем принципы развития отношений с Россией – «отталкивать, сдерживать, вовлекать».

Лидеры ЕС также повторили призыв к РФ выполнять минские договоренности и завили о готовности оказывать поддержку «гражданскому обществу, правозащитным организациям и независимым СМИ в России».

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что лидерам стран Евросоюза не удалось достичь договоренности относительно проведения совместного с Россией саммита. Накануне Меркель в последнем выступлении в бундестаге призвала к диалогу с Россией и преодолению существующих конфликтов ради решения глобальных проблем.

Днем ранее британская Financial Times сообщила, что Меркель и Макрон хотят предложить лидерам стран ЕС пригласить на саммит Евросоюза президента РФ Владимира Путина. Глава МИД Сергей Лавров связал предложения по проведению саммита РФ – ЕС со встречей с американским лидером Джо Байденом в Женеве.