Премьер Бельгии призвал Россию и ЕС «сесть за стол переговоров»

Евросоюз и РФ должны сесть за стол переговоров, поскольку сообщество не может ограничить отношения с Россией лишь санкциями и высылками дипломатов, сообщил премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо после первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

«Мы не можем ограничить наши отношения и подход к РФ одними санкциями и высылками дипломатов. В какой-то момент нужно сесть за стол переговоров», – приводит слова премьер-министра Бельгии ТАСС.

Вместе с тем, касаясь предложения Франции и Германии провести саммит ЕС – Россия, бельгийский премьер отметил, что со встречей лидеров 27 стран и РФ «надо подождать». «Мы должны сначала определить наши приоритеты, наш подход. Но встречу председателей Еврокомиссии и Евросовета с Россией провести было бы можно», – добавил он.

Ранее из итогового заявления после первого дня саммита ЕС в Брюсселе стало известно, что лидеры стран Евросоюза поручили внешнеполитической службе ЕС под руководством Жозепа Борреля изучить варианты введения новых экономических санкций против России.

Кроме того, канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что лидерам стран Евросоюза не удалось достичь договоренности относительно проведения совместного с Россией саммита. В четверг Меркель в последнем выступлении в бундестаге призвала к диалогу с Россией и преодолению существующих конфликтов ради решения глобальных проблем.

В среду британская Financial Times сообщала, что Меркель и Макрон хотят предложить лидерам стран ЕС пригласить на саммит Евросоюза президента РФ Владимира Путина. Глава МИД Сергей Лавров связал предложения по проведению саммита РФ – ЕС со встречей с американским лидером Джо Байденом в Женеве.